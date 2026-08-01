آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ از ساعت ٩ صـبح ۱۰ مرداد تا ساعت ١٣ ظهر ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir انجام میشود.
آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ در نوبت عصر پنجشنبه ۷ آبان ماه و نوبت صبح و عصر جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
پیش از این قرار بود ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴ انجام شود و آزمون کارشناسی ارشد رشتههای گروه پزشکی نیز در روزهای ۲۱ و ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شود که به دلیل شرایط خاص کشور به تعویق افتاد.
به داوطلبان توصیه میشود قبل از پرداخت هزینه و ثبت نام، کلیه مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام مطالعه شده و سپس ثبت نام انجام شود. بدیهی است مبلغ واریز شده قابل مسترد نخواهد شد.
ثبت نام فقط در زمان اعلامی (۱۰ تا ۱۸ مرداد ۱۴۰۵) صورت میپذیرد و با توجه به عدم پیش بینی تمدید ثبت نام توصیه میشود در مدت تعیین شده ثبت نام انجام شود. در صورتیکه براساس صلاحدید مراجع ذیربط، مقرر شود تمدید ثبت نام انجام شود مطابق با مصوبه هیئت وزیران، هزینه ثبت نام متاخرین متفاوت از این مرحله خواهد بود.
در صورت هرگونه تغییر یا موارد جدید، فقط از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir اطلاع رسانی میشود و داوطلبان موظف هستند هر هفته این سامانه را جهت اطلاع از آخرین اخبار مشاهده کنند.