صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

کلافگی مردم از محدودیت‌های پمپ‌بنزین!

دولت بار دیگر به جای آنکه ریشه‌های ناترازی بنزین را هدف بگیرد، ساده‌ترین و البته پرهزینه‌ترین راه را انتخاب کرده است؛ دستکاری در سهمیه‌ها.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۲۷
| |
4329 بازدید
|
۱۷
سوختگیری محدود

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ کاهش سهمیه بنزین با نرخ دوم و همزمان محدود کردن میزان سوختگیری با کارت جایگاه به ۱۵لیتر، شاید روی کاغذ اقدامی برای مدیریت مصرف به‌نظر برسد، اما در عمل بیش از آنکه مصرف را کنترل کند، اعصاب مردم را هدف گرفته است.‌

مدیریت مصرف سوخت یک ضرورت انکارناپذیر است. هیچ‌کس منکر رشد مصرف، قاچاق سوخت یا فشار بر منابع کشور نیست، اما سیاستگذاری زمانی موفق خواهد بود که ضمن دستیابی به اهداف اقتصادی، کمترین هزینه را به شهروندان تحمیل کند.

تصمیم اخیر دقیقا برعکس این منطق عمل می‌کند.‌کافی است راننده‌ای سهمیه کارت سوخت شخصی‌اش را به پایان رسانده باشد. اکنون با محدودیت ۱۵لیتری کارت جایگاه، برای پرکردن یک باک ۵۰ یا ۶۰لیتری ناچار است دست‌کم 4بار عملیات سوختگیری را تکرار کند؛ این یعنی اتلاف وقت، تشکیل صف، ایجاد تنش و تجربه‌ای آزاردهنده که هیچ ارتباطی با اصلاح الگوی مصرف ندارد.‌

نتیجه چنین تصمیمی نیز کاملا قابل پیش‌بینی است.

نخست، رانندگان برای دریافت سوخت بیشتر وارد چانه‌زنی با متصدیان جایگاه‌ها می‌شوند؛ متصدیانی که خود نقشی در این تصمیم ندارند اما ناچارند پاسخگوی نارضایتی مردم باشند.

دوم، بسیاری از شهروندان مجبور خواهند شد بار دیگر به جایگاه مراجعه کنند تا باک خودرو را تکمیل کنند.

سوم، در برخی موارد نیز زمینه برای دریافت مبالغ اضافی یا شکل‌گیری رفتارهای غیررسمی فراهم می‌شود؛ وضعیتی که نه به نفع مردم است و نه به سود نظام توزیع سوخت.‌

از سوی دیگر، این سیاست یک تناقض آشکار نیز دارد. اگر هدف کاهش مصرف بنزین است، چرا باید مردم را وادار کرد چندبار به جایگاه مراجعه کنند؟ این رفت‌وآمدهای اضافی، ترافیک بیشتری ایجاد می‌کند، زمان شهروندان را هدر می‌دهد و حتی به مصرف بیشتر بنزین منجر می‌شود. بنابراین، سیاستی که با هدف صرفه‌جویی طراحی شده، خود به عاملی برای افزایش مصرف و ازدحام تبدیل می‌شود.‌واقعیت این است که مدیریت مصرف بنزین راهکارهای مؤثرتری دارد؛ از واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها با پرداخت یارانه هدفمند گرفته تا توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود کیفیت خودروها و حذف خودروهای فرسوده. اما انتخاب راهی که صرفا مردم را در صف‌های طولانی و رفت‌وآمدهای مکرر گرفتار کند، نه اصلاح اقتصادی است و نه مدیریت مصرف؛ بلکه نوعی انتقال هزینه ناکارآمدی سیاستگذاری به شهروندان است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کارت بنزین سوختگیری مصرف بنزین
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تکذیب کاهش زمان ذخیره بنزین در کارت‌های سوخت
اوج گیری مصرف بنزین کشوردرروزهای پایانی تابستان
جلوگیری ترکیه از سوختگیری هواپیمای مسافری ایران
مصرف بنزین کشور رکورد ۸۳ میلیون لیتر در روز را زد
مصرف ۱۰۵ میلیون و ۳۰۰ هزارلیتر بنزین
بهره برداری رسمی از طرح ملی صدور آنی کارت هوشمند سوخت
آمار مصرف بنزین کماکان محرمانه است
ایرانی‌ها در ۹۰سال گذشته چقدر بنزین سوزاندند؟+ جدول
میزان سوختگیری با کارت سوخت جایگاهداران نصف شد
علت غیب شدن سهمیه بنزین از کارت سوخت چیست؟
3 استدلال‌ نفتی‌ها برای حذف کارت‌ بنزین
هزینه صدور کارت سوخت چقدر است؟
مصرف بنزین در سال جاری رکورد زد
۸۴ میلیون لیتر بنزین دود شد
میانگین مصرف روزانه بنزین کشور به ۸۱.۷ میلیون لیتر رسید
بیشترین مصرف بنزین در آخرین روز ماه به ثبت رسید
رشد ۸ درصدی میانگین مصرف بنزین
رشد بیش از ۱۱ درصدی مصرف بنزین در خردادماه
سقف هر بار سوخت‌گیری با کارت جایگاه محدودتر شد
مصرف بنزین در۴ماه ابتدایی امسال۸.۵درصد رشد کرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱۷
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
54
پاسخ
آقا من پیشنهاد میدم در هر بار یک لیتر بنزین بزنیم . اینطوری روزی ۵۰ بار در روز تو صف هستیم و همه وقتمان در صف بوده و دیگه اینور اونور نمیریم که بنزین هم مصرف کنیم بیخودی . بنزین می‌زنیم میریم ته صف همون موقع و دوباره بنزین می‌زنیم و میریم ته صف همون موقع . تردد و ترافیک هم در شهر ایجاد نمی‌شود . ‌
پاسخ ها
مسعود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تا نوبت بهت برسه دو لیتر بنزین سوزوندی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
اینکه شب می خوابیم صبح روز بعد ارزش دستمزدمان یک پنجم می شود یعنی همین که شما گفتید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
باز دکانی برای جایگاه دار می شود یعنی پول اضافه می گیرد و کارت را میدهد دو سه نوبت سوختگیری کند . یعنی هدف اینکار مالیده میشه فقط باب سواستفاده فراهم می گردد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
39
3
پاسخ
درخصوص قیمت زیر صفر بنزین نظری ندارید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
در خصوص دستمزد ماهی 90 دلار !!!! نظری ندارید ... اگر برای نرخ بنزین به قیمتهای حاشیه خلیج فارس و جهانی اشاره میکنید ... که آنقدر پایین است که تقریبا صفر است شایان ذکر است که یاد اوری کنم دستمزد ماهی 100 یا 90 دلار یا 150 دلار هم معادل صفر است ....فقط انجاییکه به نفع خودتان است را مشاهده نکنید ...
آرش
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
در مورد قیمت چند برابری خودرو به نسبت جهانی نظری ندارید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
8
19
پاسخ
آقا مثل کل دنیا این چند نرخی فاسد رو جمع کنید یارانه بنزین رو بدین به همه ملت و قیمت رو آزاد کنید این مافیا کی جمع میشه
پاسخ ها
مانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تا حالا چند بار این را اجرا کردن و هر بار تورم ایجاد شده . مشکل را طور دیگه ای باید حل کرد. ارزش پول را نگه دارند که نمیخواهند. این قیمت مفت بنزین هم ادرس غلط هست. مگه شما درامدت براساس کل دنیا هست که این مدلی نرخ گذاری بشه؟!
ناشناس
| United States of America |
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تا زمانی که مافیای خودرو وجود دارد و تا زمانی که ارزش پول ملی بالا نرفته هیچ تاثیری نخواهد داشت .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
4
12
پاسخ
راه حل ها ::: " اولا،" جلوی قاچاق روزانه سوخت بین ۳۰ الی ۴۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت گرفته شود و " دوما " با کمی تغییرات در واحدهای پالایشگاهی به راحتی زیر ۵ ماه می توان حداقل ۲۰٪ به ظرفیت تولید سوخت اضافه شود ، " سوما " لطفا از افراد متخصص و کاری در صنایع تولیدی و پالایشگاهی و ... استفاده کنید، نه مدیران غیر متخصص، تازه کار و پر مدعا و ... .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
اگر با بگیر و ببند حل میشد تا حالا حل شده بود
آزاد
| United States of America |
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
بجای اینهمه کار هزینه بر ، کافیه واردات خودروهای کم مصرف و با کیفیت را آزاد کنند . مافیای تولید خودرو را برای همیشه به زباله دان بیندازند . اگر جرات و جسارتش را داشته باشند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
5
پاسخ
والا از شما خوبه. ما کرمان هرمزگان جایگاه بنزین نمیده. فقط 27 لیتر بنزین 5 هزاری اضافه شده به کارت سوخت
ناشناس
|
Malaysia
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
7
پاسخ
در نزدیکی محل کار ما یک پمپ بنزین است روزی نیست که صدای داد بیداد دعوا از آنجا نیاد واقعا همه عاصی و کلافه هستند اگر خدایی نکرده یکبار یکی از این داد بیدادها بالا بگیرد سنگی چماقی به سر کسی بخورد نه مشتی بخورد یکی میشود قاتل یکی میشود مقتول دوتا خانواده بد بخت میشوند به همین راحتی کمی به فکر مردم و زندگی مردم باشید
ایران زمین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
3
پاسخ
بیشترین دلیل ناترازی تولید خودرو با مصرف بالا است دولت هی می گوید مصرف بالا اقا هر سال چند دستگاه خودرو با مصرف 10لیتر در 100کیلومتر وارد چرخه کشور میشود جایگاه خود و برقی کجاست تا کجا به این دو خودرو ساز رانت میخواهید بدهید
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
2
پاسخ
با این کار محدود کردن سوخت گیری 15 یا 20 لیتر کاسبی برای پرسنل جایگاه ها راه انداخته اند اکثر جایگاه ها اجازه سوخت گیری بیش از 1 بار نمیدن باید مجدد در صف بمانی یا هر بار سوخت گیری اضافه مبلغ 5 تومان دریاف می کنند
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۰۶ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۳ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۴۴ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۳ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
تعرض رژیم اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر؛ «دلقک کی یف» با آتش بازی نکند!  (۴۱ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
متقاضیان مسکن، دیگر فقط خانوارها نیستند/ تغییر الگوی تقاضا درجامعه ایرانی  (۳۷ نظر)
استقراض نجومی دولت از بانک مرکزی؛ جبران کسری بودجه یا تشدید تورم؟  (۳۶ نظر)
پیشنهاد جدید عمان به ایران درباره مدیریت تنگه هرمز؛ ادعای موافقت اولیه ایران و استقبال عربستان  (۳۵ نظر)
tabnak.ir/005oxT
tabnak.ir/005oxT