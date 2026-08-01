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استوری یک بلاگر در ساعات اخیر پرحاشیه شد

یک بلاگر ایرانی با انتشار تصویری از پیام یکی از دنبال‌کنندگانش در استوری، واکنش‌های زیادی را برانگیخت.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۲۶
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6076 بازدید
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۸
تن ماهی

به گزارش تابناک به نقل از جامعه؛ یک بلاگر ایرانی با انتشار تصویری از پیام یکی از دنبال‌کنندگانش در استوری، واکنش‌های زیادی را برانگیخت. در این پیام، یک هموطن نوشته بود: «ما یک ساله به خاطر گرونی ماهی، ماهی نخوردیم.» اما پاسخ بلاگر به این گلایه با انتقاد برخی کاربران همراه شد؛ او در جواب نوشته بود: «برید ماهی‌گیری کنین تا ماهی بخورین!» این پاسخ که از سوی بسیاری از کاربران به‌عنوان واکنشی عجیب و دور از شرایط اقتصادی مردم توصیف شد، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و بحث‌هایی درباره گرانی مواد غذایی و نحوه برخورد چهره‌های مجازی با مشکلات معیشتی مردم به راه انداخت.

استوری یک بلاگر در ساعات اخیر پرحاشیه شد

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بلاگر استوری ماهی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
5
21
پاسخ
البته خوبه آدمها در محدودیت‌ها هم به فکر باشند و اصلا خیلی از پیشرفتها زائیده محدودیت‌هاست .. ولی در این مورد، ماهیگیری مگه در همه جا و برای همه امکان پذیره؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
3
43
پاسخ
چیزی شبیه برخورد خودی ها با مشکلات مردم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
44
پاسخ
خود مردم مقصر هستن. وقتی به بلاگر ها بها میدن اخرش میشه این. برید ماهی بگیرید
فکر میکنه اینجا الاسکا رودخونه پر از قزل الا کنار خونمونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
2
38
پاسخ
یاد اون وزیر افتادم که در پاسخ زن مسنی که گفته بود هزینه فیزوتراپی بالاست
گفت برو خودت بمال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
15
پاسخ
یاد اون بنده خدا افتادم که گفت اگه نمیتونین نون بخرین، خب کیک بخرین.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
10
پاسخ
یاد اون فردی افتادم گفتن بهش گوجه گرونه گفت مغازه ما ارزونتره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
4
پاسخ
یاد اون بنده خدا افتادم که میگفت
یکی می میره از درد بی نهایی
یکی میگه خانم زردک میخوایی
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
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tabnak.ir/005oxS
tabnak.ir/005oxS