استوری یک بلاگر در ساعات اخیر پرحاشیه شد
یک بلاگر ایرانی با انتشار تصویری از پیام یکی از دنبالکنندگانش در استوری، واکنشهای زیادی را برانگیخت.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۲۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از جامعه؛ یک بلاگر ایرانی با انتشار تصویری از پیام یکی از دنبالکنندگانش در استوری، واکنشهای زیادی را برانگیخت. در این پیام، یک هموطن نوشته بود: «ما یک ساله به خاطر گرونی ماهی، ماهی نخوردیم.» اما پاسخ بلاگر به این گلایه با انتقاد برخی کاربران همراه شد؛ او در جواب نوشته بود: «برید ماهیگیری کنین تا ماهی بخورین!» این پاسخ که از سوی بسیاری از کاربران بهعنوان واکنشی عجیب و دور از شرایط اقتصادی مردم توصیف شد، در شبکههای اجتماعی بازتاب پیدا کرد و بحثهایی درباره گرانی مواد غذایی و نحوه برخورد چهرههای مجازی با مشکلات معیشتی مردم به راه انداخت.
گزارش خطا
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البته خوبه آدمها در محدودیتها هم به فکر باشند و اصلا خیلی از پیشرفتها زائیده محدودیتهاست .. ولی در این مورد، ماهیگیری مگه در همه جا و برای همه امکان پذیره؟!
خود مردم مقصر هستن. وقتی به بلاگر ها بها میدن اخرش میشه این. برید ماهی بگیرید
فکر میکنه اینجا الاسکا رودخونه پر از قزل الا کنار خونمونه
فکر میکنه اینجا الاسکا رودخونه پر از قزل الا کنار خونمونه
یاد اون وزیر افتادم که در پاسخ زن مسنی که گفته بود هزینه فیزوتراپی بالاست
گفت برو خودت بمال
گفت برو خودت بمال
یاد اون بنده خدا افتادم که گفت اگه نمیتونین نون بخرین، خب کیک بخرین.