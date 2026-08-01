استوری یک بلاگر در ساعات اخیر پرحاشیه شد

به گزارش تابناک به نقل از جامعه؛ یک بلاگر ایرانی با انتشار تصویری از پیام یکی از دنبال‌کنندگانش در استوری، واکنش‌های زیادی را برانگیخت. در این پیام، یک هموطن نوشته بود: «ما یک ساله به خاطر گرونی ماهی، ماهی نخوردیم.» اما پاسخ بلاگر به این گلایه با انتقاد برخی کاربران همراه شد؛ او در جواب نوشته بود: «برید ماهی‌گیری کنین تا ماهی بخورین!» این پاسخ که از سوی بسیاری از کاربران به‌عنوان واکنشی عجیب و دور از شرایط اقتصادی مردم توصیف شد، در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد و بحث‌هایی درباره گرانی مواد غذایی و نحوه برخورد چهره‌های مجازی با مشکلات معیشتی مردم به راه انداخت.