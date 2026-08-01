عکس و عکاسی
عکس: دامداران فلسطینی و روزهای ناامن
این مجموعه عکس، زندگی روزمره چوپانان و دامداران فلسطینی در کرانه باختری را از دریچه دوربین به تصویر میکشد؛ جایی که چرای دام، نگهبانی شبانه از روستاها و تلاش برای ماندن در سرزمین آبا و اجدادی، با نگرانی از خشونتها و گسترش شهرکهای اسرائیلی گره خورده است. قابهای مستند این گزارش تصویری، روایتگر انسانهایی است که در میان چشماندازهای خشک و تپههای سنگی، برای حفظ خانه، معیشت و هویت خود به زندگی ادامه میدهند و همزمان، تأثیر تنشهای مداوم بر زندگی روزمره آنان را به نمایش میگذارند.
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