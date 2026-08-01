طارمی از لیست اروپایی المپیاکوس خارج شد
المپیاکوس در حالی خود را برای بازی مقابل نایمخن هلند در دور سوم مرحله انتخابی لیگ قهرمانان اروپا آماده میکند که خوسه لوئیس مندیلیبار سرمربی اسپانیایی این تیم، نام مهدی طارمی و رومن یارمچوک را در لیستی که به یوفا اعلام کردهاند، قرار نداده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۲۳| |
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به گزارش تابناک، المپیاکوس در حالی خود را برای بازی مقابل نایمخن هلند در دور سوم مرحله انتخابی لیگ قهرمانان اروپا آماده میکند که خوسه لوئیس مندیلیبار سرمربی اسپانیایی این تیم، نام مهدی طارمی و رومن یارمچوک را در لیستی که به یوفا اعلام کردهاند، قرار نداده است.
نام طارمی و یارمچوک در حالی در لیست ۲۵ نفره المپیاکوس برای حضور در این رقابتها قرار نگرفته که این باشگاه یونانی میتواند تا پیش از بازی با نایمخن در تاریح ۱۳ مرداد، حداکثر دو تغییر در این لیست ایجاد کند.
در روزهای اخیر رسانههای یونانی گزارش داده بودند طارمی در لیست خروجی المپیاکوس قرار داد.
گزارش خطا
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دست خدا
یکروزی زیر پای اسکوچیچ خالی کردی حالا ببین به چه روزی بیافتی
یکروزی زیر پای اسکوچیچ خالی کردی حالا ببین به چه روزی بیافتی
المپیاکوس طارمی رو از فهرست بازیهای اروپایی خارج میکنه اونوقت ورزش3 تیتر میزنه طارمی پیشنهاد واسکودوگاما برزیل رو رد کرد!!!
المپیاکوس طارمی رو از فهرست بازیهای اروپایی خارج میکنه اونوقت ورزش3 تیتر میزنه طارمی پیشنهاد واسکودوگاما برزیل رو رد کرد!!!
طارمی از اول هم بازیکن نبود و هیچوقت نتوانست بازیکن بزرگ و تاثیرگذاری شود به کمک دلال تونست چنتا تیم اروپایی بره وگرنه درحد ایگ ایرانه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
از قدیم گفتن حقیقت تلخ.طارمی باید قبول کنه که دیگه در حد لیگ اروپا نیست.جام جهانی بهترین فرصت براش بود که خودی نشون بده که نتونست.