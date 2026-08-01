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طارمی از لیست اروپایی المپیاکوس خارج شد

المپیاکوس در حالی خود را برای بازی مقابل نایمخن هلند در دور سوم مرحله انتخابی لیگ قهرمانان اروپا آماده می‌کند که خوسه لوئیس مندیلیبار سرمربی اسپانیایی این تیم، نام مهدی طارمی و رومن یارمچوک را در لیستی که به یوفا اعلام کرده‌اند، قرار نداده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۲۳
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8113 بازدید
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۸
مهدی طارمی

به گزارش تابناک، المپیاکوس در حالی خود را برای بازی مقابل نایمخن هلند در دور سوم مرحله انتخابی لیگ قهرمانان اروپا آماده می‌کند که خوسه لوئیس مندیلیبار سرمربی اسپانیایی این تیم، نام مهدی طارمی و رومن یارمچوک را در لیستی که به یوفا اعلام کرده‌اند، قرار نداده است.

نام طارمی و یارمچوک در حالی در لیست ۲۵ نفره المپیاکوس برای حضور در این رقابت‌ها قرار نگرفته که این باشگاه یونانی می‌تواند تا پیش از بازی با نایمخن در تاریح ۱۳ مرداد، حداکثر دو تغییر در این لیست ایجاد کند.

در روز‌های اخیر رسانه‌های یونانی گزارش داده بودند طارمی در لیست خروجی المپیاکوس قرار داد.

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مهدی طارمی المپیاکوس لیست خروجی یوفا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
صالحی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
2
17
پاسخ
مهدی طارنی تاریخ مصرف اش سپری شده است.
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
20
پاسخ
دست خدا
یکروزی زیر پای اسکوچیچ خالی کردی حالا ببین به چه روزی بیافتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
19
پاسخ
المپیاکوس طارمی رو از فهرست بازیهای اروپایی خارج میکنه اونوقت ورزش3 تیتر میزنه طارمی پیشنهاد واسکودوگاما برزیل رو رد کرد!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
10
پاسخ
المپیاکوس طارمی رو از فهرست بازیهای اروپایی خارج میکنه اونوقت ورزش3 تیتر میزنه طارمی پیشنهاد واسکودوگاما برزیل رو رد کرد!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
8
پاسخ
طارمی از اول هم بازیکن نبود و هیچوقت نتوانست بازیکن بزرگ و تاثیرگذاری شود به کمک دلال تونست چنتا تیم اروپایی بره وگرنه درحد ایگ ایرانه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
بعضیها الکی الکی بزرگشون کردن و خودشونم باورشون شده بزرگ هستن
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
8
پاسخ
از قدیم گفتن حقیقت تلخ.طارمی باید قبول کنه که دیگه در حد لیگ اروپا نیست.جام جهانی بهترین فرصت براش بود که خودی نشون بده که نتونست.
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
5
پاسخ
خداگذاشت تو کاسش
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