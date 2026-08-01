طارمی از لیست اروپایی المپیاکوس خارج شد

المپیاکوس در حالی خود را برای بازی مقابل نایمخن هلند در دور سوم مرحله انتخابی لیگ قهرمانان اروپا آماده می‌کند که خوسه لوئیس مندیلیبار سرمربی اسپانیایی این تیم، نام مهدی طارمی و رومن یارمچوک را در لیستی که به یوفا اعلام کرده‌اند، قرار نداده است.

به گزارش تابناک، المپیاکوس در حالی خود را برای بازی مقابل نایمخن هلند در دور سوم مرحله انتخابی لیگ قهرمانان اروپا آماده می‌کند که خوسه لوئیس مندیلیبار سرمربی اسپانیایی این تیم، نام مهدی طارمی و رومن یارمچوک را در لیستی که به یوفا اعلام کرده‌اند، قرار نداده است.

نام طارمی و یارمچوک در حالی در لیست ۲۵ نفره المپیاکوس برای حضور در این رقابت‌ها قرار نگرفته که این باشگاه یونانی می‌تواند تا پیش از بازی با نایمخن در تاریح ۱۳ مرداد، حداکثر دو تغییر در این لیست ایجاد کند.

در روز‌های اخیر رسانه‌های یونانی گزارش داده بودند طارمی در لیست خروجی المپیاکوس قرار داد.