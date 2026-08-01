آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مرزهای اربعینی
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جادههای کشور اظهار کرد: در آزادراه قزوین – کرج – تهران حد فاصل محمدشهر تا پل کلاک، محور شهریار – تهران در برخی مقاطع و همچنین آزادراه ساوه – تهران حد فاصل نسیمشهر تا فیروز بهرام ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و همچنین آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت، تردد روان جریان دارد و محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مرزهای اربعینی، گفت: در محور حمیل – سرابله – ایلام و محدوده تونل آزادی تردد سنگین است، اما در محورهای ایلام – مرز مهران، بستان – مرز چذابه، پیرانشهر – مرز تمرچین، خرمشهر – مرز شلمچه، قصرشیرین – مرز خسروی و مریوان – مرز باشماق تردد به صورت روان انجام میشود.
سرهنگ محبی همچنین از انسداد یکی از محورهای شریانی کشور خبر داد و گفت: محور بندرعباس – لار در محدوده کلمتعلی مسدود است و تردد خودروها از مسیر جایگزین کهورستان – منبع آب – بندرعباس انجام میشود.
بنابر اعلام پلیس، وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جادهها را بررسی کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.