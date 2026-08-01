وقوع حادثه دریایی در سواحل عمان

اداره ایمنی دریایی بریتانیا اعلام کرد: گزارشی از حادثه‌ای در ۱۱ مایل دریایی شمال شرقی لیما، در سواحل عمان دریافت کرده‌ایم.

یک افسر امنیتی در یک نفتکش گزارش داد که توسط یک پرتابه ناشناس مورد اصابت قرار گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این پرتابه باعث خسارت به موتورخانه نفتکش شده است.

این در حالی است که هیچ گزارشی از جراحات یا خسارت بیشتر وجود ندارد

این مرجع در بیانیه‌ای به همه کشتی‌های فعال در منطقه توصیه کرد که از آخرین اطلاعات امنیتی دریایی مطلع باشند و سطح بالایی از آگاهی را نسبت به تحولات در محیط عملیاتی حفظ کنند.