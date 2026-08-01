صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

وقوع حادثه دریایی در سواحل عمان

اداره ایمنی دریایی بریتانیا اعلام کرد: گزارشی از حادثه‌ای در ۱۱ مایل دریایی شمال شرقی لیما، در سواحل عمان دریافت کرده‌ایم.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۱۵
| |
1249 بازدید
حادثه دریایی در عمان

یک افسر امنیتی در یک نفتکش گزارش داد که توسط یک پرتابه ناشناس مورد اصابت قرار گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این پرتابه باعث خسارت به موتورخانه نفتکش شده است.

این در حالی است که هیچ گزارشی از جراحات یا خسارت بیشتر وجود ندارد

این مرجع در بیانیه‌ای به همه کشتی‌های فعال در منطقه توصیه کرد که از آخرین اطلاعات امنیتی دریایی مطلع باشند و سطح بالایی از آگاهی را نسبت به تحولات در محیط عملیاتی حفظ کنند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
دریای عمان حادثه دریایی پرتابه
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وقوع حادثه دریایی در الحدیده یمن
وقوع حادثه دریایی در شرق عمان
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: در دارخوین ماده هسته‌ای نبود
انفجارهای کنترل شده در بندر لنگه
وقوع حادثه دریایی در نزدیکی سواحل عمان
ادعای انگلیس درباره حادثه دریایی در سواحل یمن
حادثه دریایی جدید در نزدیکی سواحل یمن
حمله به یک کشتی در تنگهٔ هرمز
بندر تجاری در قشم هدف پرتابه های دشمن قرار نگرفت
دو پرتابه در کنارک اصابت کرد
اصابت یک پرتابه آمریکا در آبادان و بندر امام
حمله آمریکا به یک کشتی در دریای عمان
حمله به یک کشتی باری در خلیج فارس
پاسخ تند مقام نظامی به وزیر دفاع عربستان
مجروحیت۴ اندیمشکی بر اثر سقوط پرتابه
وقوع حادثه دریایی در سواحل عمان
جزئیات اصابت پرتابه‌ به یک کشتی در شرق عمان
واکنش یک منبع نظامی به ادعا‌ها درباره حمله پهپادی به فرودگاه مسافری کویت
وقوع حادثه امنیت دریایی در خلیج عدن
وقوع حادثه دریایی جدید در یمن
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۰۶ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۳ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۴۴ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۳ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
تعرض رژیم اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر؛ «دلقک کی یف» با آتش بازی نکند!  (۴۱ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
متقاضیان مسکن، دیگر فقط خانوارها نیستند/ تغییر الگوی تقاضا درجامعه ایرانی  (۳۷ نظر)
استقراض نجومی دولت از بانک مرکزی؛ جبران کسری بودجه یا تشدید تورم؟  (۳۶ نظر)
پیشنهاد جدید عمان به ایران درباره مدیریت تنگه هرمز؛ ادعای موافقت اولیه ایران و استقبال عربستان  (۳۵ نظر)
tabnak.ir/005oxH
tabnak.ir/005oxH