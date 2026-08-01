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حملات موشکی سنگین به کی‌یف

شهردار کی‌یف گفت: حملات موشکی بالستیک، مناطقی در مرکز پایتخت اوکراین را هدف قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۱۱
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3435 بازدید
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حملات به کی یف

 رسانه‌های اوکراینی نوشتند: حملات روسیه چندین منطقه در این کشور را هدف قرار داد و پس از حملات با استفاده از موشک‌های اسکندر-ام و زیرکن، ستون‌هایی از دود بر فراز کی‌یف بلند شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رسانه‌ها به نقل از شهردار کی‌یف تایید کردند بمباران سنگین موشکی روسیه، کی‌یف، پایتخت اوکراین را هدف قرار داد.

فیلم ویدئویی لحظه‌ای را نشان می‌دهد که موشک‌های اسکندر-ام و زیرکن روسی نیروگاه چپ-5 در کی‌یف را هدف قرار دادند.
 
بیش از 30 موشک اسکندر-ام و زیرکن به سمت چندین منطقه اوکراین شلیک شد.

گزارش‌ها حاکی از قطعی برق در کی‌یف است.

پس از حملاتی که در آن از موشک‌های اسکندر-ام و زیرکن استفاده شد، آتش سوزی‌های عمده‌ای در کی‌یف رخ داد.

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کی یف اوکراین روسیه اوکراین و روسیه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
5
پاسخ
زدی ضربتی ضربتی نوش کن
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
3
پاسخ
برای من سواله که چرا روسیه زلنسکی رو نمیکشه ؟ یعنی روسیه با اینهمه ابزار نظامی نمیتونه جای زلنسکی رو پیدا کنه و اونو بکشه ؟ به نظرم اگه اینکار رو بکنه جنگ فورا تموم میشه
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