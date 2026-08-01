رسانه‌های اوکراینی نوشتند: حملات روسیه چندین منطقه در این کشور را هدف قرار داد و پس از حملات با استفاده از موشک‌های اسکندر-ام و زیرکن، ستون‌هایی از دود بر فراز کی‌یف بلند شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رسانه‌ها به نقل از شهردار کی‌یف تایید کردند بمباران سنگین موشکی روسیه، کی‌یف، پایتخت اوکراین را هدف قرار داد.

فیلم ویدئویی لحظه‌ای را نشان می‌دهد که موشک‌های اسکندر-ام و زیرکن روسی نیروگاه چپ-5 در کی‌یف را هدف قرار دادند.



بیش از 30 موشک اسکندر-ام و زیرکن به سمت چندین منطقه اوکراین شلیک شد.

گزارش‌ها حاکی از قطعی برق در کی‌یف است.

پس از حملاتی که در آن از موشک‌های اسکندر-ام و زیرکن استفاده شد، آتش سوزی‌های عمده‌ای در کی‌یف رخ داد.