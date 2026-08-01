روایت خانم بازیگر از ارتباط طولانی با نامزد ابرپولدارش

مریم معصومی بازیگر سینما در مصاحبه با مجید واشقانی از ارتباط هفت ساله‌اش با مردی گفت که به او بنز داده بود و اصرارش برای تداوم بازیگری به این رابطه پیش از وقوع ازدواج پایان داد.