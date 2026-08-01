نبض خبر
روایت خانم بازیگر از ارتباط طولانی با نامزد ابرپولدارش
مریم معصومی بازیگر سینما در مصاحبه با مجید واشقانی از ارتباط هفت سالهاش با مردی گفت که به او بنز داده بود و اصرارش برای تداوم بازیگری به این رابطه پیش از وقوع ازدواج پایان داد.
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برچسبها:نبض خبر مریم معصومی ویدیو مجید واشقانی رابطه خانم بازیگر
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۲
دیگه کم کم روابط نامشروع هاشون هم میخوان با جزئیات تعریف کنن کجان زنهای با حیای ایرانی که ستون یک خانواده بودن.
آخه این اخبار زرد توی این دوره سختی مردم یعنی چه. فقط چهره واقعی این طبقه رو نشون می ده .اما نباید الگو سازی کنید
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ناشناس| |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
انقدر ارزشها در جامعه سقوط کرد
انقدر اخلاق و صفات پاک اخلاقی دستخوش فراموشی شد
انقدر اموزشها و تربیتهای اساسی مورد بی مهری شد که
پول و مال قبله امال جوانان شده !!!
انقدر اخلاق و صفات پاک اخلاقی دستخوش فراموشی شد
انقدر اموزشها و تربیتهای اساسی مورد بی مهری شد که
پول و مال قبله امال جوانان شده !!!
تخیلاتش رو داره بیان می کنه کدوم ابر پولدار
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰