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کد خبر:۱۳۸۷۵۰۹
کد خبر:۱۳۸۷۵۰۹
15577 بازدید
نظرات: ۱۲
نبض خبر

روایت خانم بازیگر از ارتباط طولانی با نامزد ابرپولدارش

مریم معصومی بازیگر سینما در مصاحبه با مجید واشقانی از ارتباط هفت ساله‌اش با مردی گفت که به او بنز داده بود و اصرارش برای تداوم بازیگری به این رابطه پیش از وقوع ازدواج پایان داد.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مریم معصومی ویدیو مجید واشقانی رابطه خانم بازیگر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
4
76
پاسخ
دیگه کم کم روابط نامشروع هاشون هم میخوان با جزئیات تعریف کنن کجان زنهای با حیای ایرانی که ستون یک خانواده بودن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
3
63
پاسخ
چه افتضاحی از ابتذال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
48
پاسخ
ممنون که اطلاع دادین
کارمند گرسنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
2
54
پاسخ
خدا خیلی دوستش داشت که با شما بازیگرها ازدواج نکرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
50
پاسخ
آخه این اخبار زرد توی این دوره سختی مردم یعنی چه. فقط چهره واقعی این طبقه رو نشون می ده .اما نباید الگو سازی کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
فکر نکنم تو سختی داشته باشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
42
پاسخ
انقدر ارزشها در جامعه سقوط کرد

انقدر اخلاق و صفات پاک اخلاقی دستخوش فراموشی شد

انقدر اموزشها و تربیتهای اساسی مورد بی مهری شد که

پول و مال قبله امال جوانان شده !!!
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
2
25
پاسخ
تخیلاتش رو داره بیان می کنه کدوم ابر پولدار
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
بازار گرمیه و هنوزم رواج داره، دلیل اشو در عقل مردان باید جستجو کرد
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
15
پاسخ
توهم زده خدا شفا بده
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
11
پاسخ
همگی دارن برای حرفه ی بازیگری آبرو جمع میکنن.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
4
پاسخ
تا وقتی مردم 200 هزار تومن و بیشتر پول برای بلیط سینما میدهند و یک تهیه کننده با 20 میلیارد تومن سرمایه گذاری 4000 میلیارد تومن میبره همه دنبال دیده شدن هیتند .
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