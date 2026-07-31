نبض خبر
ویدیویی عجیب از شب بدرود حیات استاد شجریان
ویدیویی عجیب از شب بدرود حیات استاد شجریان در فضای مجازی وایرال شده و به سوژه کاربران تبدیل شده که نشان میدهد یکی از حاضران در مقابل بیمارستان از همایون شجریان میخواهد اعضای بدن خودش و مادرش را به مرحوم شجریان پیوند بزنند.
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برچسبها:نبض خبر محمدرضا شجریان همایون شجریان هوادار ویدیو
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۴
با اینا شدیم 90 میلیون که وضعمون اینه
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ناشناس| |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
مرحوم حاتمی چه خوب ایرانیا رو وصف کرد : جماعت خواب ، ملت چرتی ، اجتماع خواب زده ....
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ناشناس| |
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
درود بر استاد شجریان
حافظا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آنست که نامش به نکویی نبرند
حافظا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آنست که نامش به نکویی نبرند
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کامران| |
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
مجید دلبندم
این شعر از استاد سخن شیخ اجل سعدی هست.
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز.....
آوازهای استاد شجریان رو سرسری گوش نکن.
برو غزلها و شعرها رو دقیق مطالعه کن.
محسن| |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تابناک . حالا شد استاد !!!
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ناشناس| |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
استاد حنجره طلایی ایـــران زمین خداوند رحمتش کند پاینده ایران وایرانی تا ابد نفرین برهمه وطن فروشان
حالا بش بگو برو دو تا نون از سر كوچه براي ننه ت بخر نميره بعد اومده اهداي…بريد بابا بازيگران علاف