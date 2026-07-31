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کد خبر:۱۳۸۷۵۰۷
کد خبر:۱۳۸۷۵۰۷
17070 بازدید
نظرات: ۱۴
نبض خبر

ویدیویی عجیب از شب بدرود حیات استاد شجریان

ویدیویی عجیب از شب بدرود حیات استاد شجریان در فضای مجازی وایرال شده و به سوژه کاربران تبدیل شده که نشان می‌دهد یکی از حاضران در مقابل بیمارستان از همایون شجریان می‌خواهد اعضای بدن خودش و مادرش را به مرحوم شجریان پیوند بزنند.
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برچسب‌ها:
نبض خبر محمدرضا شجریان همایون شجریان هوادار ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
10
24
پاسخ
با اینا شدیم 90 میلیون که وضعمون اینه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
به چه دلیل؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
8
21
پاسخ
مرحوم حاتمی چه خوب ایرانیا رو وصف کرد : جماعت خواب ، ملت چرتی ، اجتماع خواب زده ....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
خودت جزو کدوم دسته ای خود تحقیر؟
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
9
18
پاسخ
درود بر استاد شجریان
حافظا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آنست که نامش به نکویی نبرند
پاسخ ها
کامران
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
آرش خان
مجید دلبندم
این شعر از استاد سخن شیخ اجل سعدی هست.
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز.....

آوازهای استاد شجریان رو سرسری گوش نکن.
برو غزلها و شعرها رو دقیق مطالعه کن.
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
کامران بیگ لایک داری دمت گرم
ناشناس
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Germany
|
۰۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
2
11
پاسخ
تابناک . حالا شد استاد !!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
هیچ وقت استاد نبوده و نخواهد بود.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
4
16
پاسخ
استاد حنجره طلایی ایـــران زمین خداوند رحمتش کند پاینده ایران وایرانی تا ابد نفرین برهمه وطن فروشان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
7
20
پاسخ
عشق واقعي مردم به استاد شجريان.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
2
8
پاسخ
ای کاش جان بخواهد معشوق جانی ما

تا مدعی بمیرد از جان فشانی ما
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
3
12
پاسخ
حالا بش بگو برو دو تا نون از سر كوچه براي ننه ت بخر نميره بعد اومده اهداي…بريد بابا بازيگران علاف
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
4
پاسخ
شجرررررررریان استاد دوره خودش بود
هرگز نمیرد انکه دلش زنده شد به عشششششششششششششششششششششششق
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