ویدیویی عجیب از شب بدرود حیات استاد شجریان در فضای مجازی وایرال شده و به سوژه کاربران تبدیل شده که نشان می‌دهد یکی از حاضران در مقابل بیمارستان از همایون شجریان می‌خواهد اعضای بدن خودش و مادرش را به مرحوم شجریان پیوند بزنند.