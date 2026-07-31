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کد خبر:۱۳۸۷۵۰۴
کد خبر:۱۳۸۷۵۰۴
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جنگ افزار

تست موشک برای هدف قرار دادن ناو هواپیمابر

چین برای نخستین‌بار ویدیوی رسمی شلیک موشک ضدکشتی هایپرسونیک YJ-20 را منتشر کرد. برخلاف برخی ادعاها، این شلیک از ناوشکن Type 055 انجام شده، نه Type 052D. منابع رسمی و تحلیل‌های دفاعی نیز همین موضوع را تأیید می‌کنند. بر اساس برآوردهای منتشرشده، این موشک با برد حدود 1000 تا 1500 کیلومتر و تا ماخ 10 سرعت، برای هدف قرار دادن شناورهای بزرگ از جمله ناوهای هواپیمابر طراحی شده است. تصاویر تست این موشک را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
جنگ افزار موشک ضد کشتی چین موشک هایپرسونیک ارتش چین
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