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رونمایی از جام لاکچری و زیبای لیگ ملت‌ها + عکس

در آستانه برگزاری مرحله نیمه‌نهایی و فینال لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶، از جام قهرمانی این مسابقات رونمایی شد تا چهار تیم برای فتح آن به رقابت بپردازند.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۰۲
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جام ملت های والیبال

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، مسابقات لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ به روزهای حساس خود نزدیک شده است. تنها چهار تیم اسلوونی، لهستان، ژاپن و آمریکا در این تورنمنت باقی مانده‌اند که باید مرحله نیمه‌نهایی و فینال را برگزار کنند.

با نزدیک شدن به فینال مسابقات که قرار است روز یکشنبه برگزار شود، فدراسیون جهانی والیبال از جام قهرمانی این مسابقات رونمایی کرد که تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد جام بسیار زیبایی است.

باید دید در روز یکشنبه کدام‌یک از کاپیتان‌های چهار تیم اسلوونی، لهستان، ژاپن و آمریکا این جام زیبا را بالای سر خواهند برد. در مرحله نیمه‌نهایی لیگ ملت‌های والیبال، فردا اسلوونی به مصاف لهستان خواهد رفت و ژاپن رو در روی آمریکا قرار خواهد گرفت.

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برچسب ها
والیبال جام ملت های والیبال جام رونمایی جام قهرمانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
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1
پاسخ
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