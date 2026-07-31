آمریکا واردات از ۴۳ شرکت چینی را ممنوع کرد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «وزارت امنیت داخلی، از طرف کارگروه اجرای قوانین کار اجباری، افزودن ۴۳ شرکت به فهرست نهادهای مشمول قانون پیشگیری از کار اجباری و همچنین به‌روزرسانی فنی اطلاعات دو نهاد موجود را اعلام می‌کند.»

بر اساس این تصمیم، کالاهای تولیدی این شرکت‌ها از جمله آلومینیوم، پوشاک، مس، پنبه، گوجه‌فرنگی و محصولات مشتق از آن‌ها اجازه ورود به بازار آمریکا را نخواهند داشت.

اوایل همین ماه، آمریکا بر اساس اینکه آیا شرکای تجاری قوانین کافی برای ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری دارند یا خیر، بر واردات از ۶۰ شریک تجاری عمده تعرفه‌های ۱۰ درصدی و ۱۲.۵ درصدی اعمال کرد.

این تعرفه‌های جدید بر اساس بخش ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا مصوب ۱۹۷۴ وضع شده‌اند.

وزارت بازرگانی چین در واکنش از آمریکا خواست تعرفه‌های تجاری جدیدی را که کالاهای تولیدشده با ادعای استفاده از کار اجباری را هدف قرار می‌دهد، لغو کند.

سخنگوی این وزارتخانه تاکید کرد که چین با کار اجباری مخالف است و برای جلوگیری از سوءاستفاده از نیروی کار اقدامات قاطعانه انجام می‌دهد و واشنگتن را متهم کرد که موضوع کار اجباری را به ابزاری برای اهداف سیاسی و اعمال فشار تبدیل کرده است.