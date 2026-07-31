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تصاویر هجوم آخرالزمانی مهاجران به درون اسپانیا
پس از آنکه نهاد عالی قضایی اسپانیا حکمی صادر کرده که مهاجران غیرقانونی بلافاصله اخراج نمیشوند، هجوم مهاجران غیرقانونی به این کشور شدت گرفت و از روز پنجشنبه 8 مرداد 1405 تصاویر عجیبی از هجوم هزاران نفر به داخل اسپانیا از مراکش منتشر شد. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد تاکنون بیش از 30 نفر در جریان هجوم دهها هزار نفر به مرزهای این کشور در دو منطقهٔ خودمختار در شمال مراکش کشته شدهاند. از روز پنجشنبه هشتم مرداد دهها هزار نفر با عبور از گذرگاههای مرزی از راه زمین و دریا وارد دو منطقهٔ سبته و ملیلیه شدند. تخمین زده میشود بیش از 60 هزار نفر طی 24 ساعت اخیر از راه زمین و دریا وارد سبته شده باشند که شهری ساحلی محصور میان دریا و خاک مراکش است این دو منطقهٔ خودمختار تحت کنترل اسپانیا در شمال مراکش تنها مرزهای زمینی اتحادیهٔ اروپا با قارهٔ آفریقا محسوب میشوند. دولت اسپانیا نیروهای کمکی ارتش و پلیس را به این منطقه و ملیلیه اعزام کرد و گذرگاههای مرزی را در این دو شهر بست. مقامهای محلی در این مناطق با درخواست کمک از دولت مرکزی اسپانیا خواستار اعلام وضعیت اضطراری شده بودند.
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زامبی اروپا است که منابع افریقا را غارت کرده است سلاها. اروپا صدها سال از منابع آفریقا بهره برد، استعمار کرد، مرزهای مصنوعی کشید و اقتصاد بسیاری از کشورها را وابسته نگه داشت. از نیروی کار ارزان و مواد اولیه آفریقا سود میبرد.
اگر کالای اروپایی میتواند آزادانه وارد آفریقا شود، و منابع طبیعی و ثروت آفریقا به راحتی میتواند وارد اروپا شود، چرا انسان آفریقایی حق ندارد برای کار وارد اروپا شود؟
اگر کالای اروپایی میتواند آزادانه وارد آفریقا شود، و منابع طبیعی و ثروت آفریقا به راحتی میتواند وارد اروپا شود، چرا انسان آفریقایی حق ندارد برای کار وارد اروپا شود؟