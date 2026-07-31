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مدافع سپاهان و پرسپولیس به استقلال برگشت

وحدت حنانوف مدافع تیم ملی تاجیکستان به استقلال دوشنبه پیوست و به کشورش بازگشت.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۹۹
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وحدت حنانوف

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، وحدت حنانوف مدافع ۲۶ ساله که پنج سال پیش همراه با منوچهر صفروف به عقد قرارداد تیم پرسپولیس درآمدند، با ترک لیگ برتر خلیج فارس، به کشورش تاجیکستان بازگشت تا پیراهن تیم استقلال را بر تن کند.

او سه فصل در پرسپولیس و دو فصل در سپاهان حضور داشت و همراه با سرخپوشان عنوان قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی را هم به دست آورد. او در مجموع ۴۲ بار برای پرسپولیس و ۳۰ مرتبه برای سپاهان به میدان رفت تا مهمترین لژیونر تیمش لقب بگیرد.

حنانوف جایگاه ویژه در فوتبال تاجیکستان به دست آورده و پنج فصل حضور در لیگ ایران و دریافت دستمزد دلاری سبب شده تا از نظر مالی هم موقعیت ویژه در نسل فعلی فوتبال کشورش داشته باشد.

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وحدت حنانوف بازیکن فوتبال پرسپولیس استقلال قراداد
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