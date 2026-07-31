عکس: بیلبوردهای تهران؛ صدای اقتدار ایران
در روزهایی که جنگ روایتها و نبرد رسانهای به یکی از مهمترین عرصههای تقابل قدرتها تبدیل شده است، بیلبوردهای شهری تهران با بهرهگیری از زبان هنر، گرافیک و پیامهای نمادین، تصویری از اقتدار، بازدارندگی و آمادگی ایران را به نمایش گذاشتهاند. این آثار که در نقاط مختلف پایتخت نصب شدهاند، تلاش دارند با استفاده از ظرفیت هنر شهری، پیام ایستادگی در برابر تهدیدها را به مخاطبان داخلی و خارجی منتقل کنند. طراحان این بیلبوردها، هنر را به ابزاری برای روایت قدرت ملی و دفاع از منافع کشور تبدیل کردهاند؛ روایتی که در آن تصویر، رنگ و نماد، در کنار پیامهای کوتاه و اثرگذار، نقش رسانهای خود را در عرصه جنگ شناختی و نبرد افکار عمومی ایفا میکنند.
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برچسبها:بیلبوردهای شهری هنر گرافیک عکس هنرهای تجسمی عکس مستند
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