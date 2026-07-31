مرگ دردناک بازیکن مراکشی در راه مهاجرت به اسپانیا

فاطن بن‌عمر العزیزی، بازیکن تیم مغرب اتلتیک طنجه، یکی از ده‌ها نفری بود که در تلاش برای رسیدن به منطقه خودمختار سئوتا در اسپانیا جان خود را از دست داد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، بر اساس اعلام مقامات اسپانیایی، طی ساعت‌های اخیر بیش از ۶۰ هزار نفر با شنا کردن در مسیر حدود پنج کیلومتری میان فنیدق مراکش و سئوتا تلاش کرده‌اند خود را به خاک اسپانیا برسانند. در این میان، دست‌کم ۵۷ نفر جان باخته‌اند.

خبر درگذشت این بازیکن جوان، موجی از اندوه را در جامعه ورزشی شهر طنجه به همراه داشت. بسیاری از چهره‌ها و فعالان ورزشی با انتشار پیام‌هایی، یاد فاطن العزیزی را گرامی داشتند و از شخصیت، رفتار حرفه‌ای و تعهد او نسبت به باشگاهش تمجید کردند.

درگذشت فاطن بن‌عمر العزیزی بار دیگر بهای سنگین انسانی موج مهاجرت‌های غیرقانونی به سمت سئوتا را یادآوری می‌کند که تاکنون جان ده‌ها نفر را گرفته و خانواده‌های بسیاری را داغدار کرده است.