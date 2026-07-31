مرگ دردناک بازیکن مراکشی در راه مهاجرت به اسپانیا
فاطن بنعمر العزیزی، بازیکن تیم مغرب اتلتیک طنجه، یکی از دهها نفری بود که در تلاش برای رسیدن به منطقه خودمختار سئوتا در اسپانیا جان خود را از دست داد.
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به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، بر اساس اعلام مقامات اسپانیایی، طی ساعتهای اخیر بیش از ۶۰ هزار نفر با شنا کردن در مسیر حدود پنج کیلومتری میان فنیدق مراکش و سئوتا تلاش کردهاند خود را به خاک اسپانیا برسانند. در این میان، دستکم ۵۷ نفر جان باختهاند.
خبر درگذشت این بازیکن جوان، موجی از اندوه را در جامعه ورزشی شهر طنجه به همراه داشت. بسیاری از چهرهها و فعالان ورزشی با انتشار پیامهایی، یاد فاطن العزیزی را گرامی داشتند و از شخصیت، رفتار حرفهای و تعهد او نسبت به باشگاهش تمجید کردند.
درگذشت فاطن بنعمر العزیزی بار دیگر بهای سنگین انسانی موج مهاجرتهای غیرقانونی به سمت سئوتا را یادآوری میکند که تاکنون جان دهها نفر را گرفته و خانوادههای بسیاری را داغدار کرده است.
گزارش خطا
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مگه اونجا چه خبره که اینجوری میکنن؟ غربگدا همه جا هست آخه برسی اسپانیا پای پیاده نه پولی نه خونه ای نه هیچی چطور میخواهید زندگی کنید.
نمیخوام شعار بدم و واقعا و وجدانا با توجه به تکرار این اتفاقات برام یک سوال هست. اینا که مشورشون تحریم نیست اینا که نه با عامریقا مشکل ندارن اینا که پاسپورتشون از ما بیشتر مثلا اعتبار داره اینا که تحریم نیستن. خب چه مشکلی دارن که حاضرن در حالیکه مرتب این اتفاقات براشون میوفته بازم تن به مهاجرت با این شرایط میدن. مردم ما که با هر کدومشون حرف بزنی از زمین و زمان له و شکایت دارن حتی حاضر نیستن اینجوری مهاجرت کنن ولی اینا چرا حاضرن اینجوری مهاجرت کنن.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰