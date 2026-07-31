عکس: بیمارستان متروک، میزبان هنر مفهومی
یک بیمارستان متروک در لسآنجلس با میزبانی از نمایشگاهی فراگیر و هنر مفهومی، چهرهای تازه به خود گرفته است. این مجموعه عکس، آثار هنری را در کنار راهروها، اتاقهای خالی و فضاهای فرسوده این بنای قدیمی به تصویر میکشد؛ ترکیبی از نور، صدا، ویدئو و چیدمان که گذشته این ساختمان را با تجربهای نو از هنر معاصر پیوند میدهد و مخاطب را به سفری متفاوت در دل معماری و هنر دعوت میکند.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:نمایشگاه هنر مفهومی هنر مفهومی عکس بین الملل لس آنجلس
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.