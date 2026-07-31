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آغاز موج بازگشت زائران از مرز مهران

استاندار ایلام با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین از مرز مهران گفت: از بامداد امروز تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار زائر از طریق این مرز وارد کشور شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۸۶
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مرز مهران

به گزارش تابناک، احمد کرمی عصر امروز (جمعه ٩ مرداد) در جمع خبرنگاران در نقطه صفر مرزی مهران با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین، اظهار کرد: از بامداد امروز تاکنون بیش از ۱۹۰ هزار تردد تا ساعت ۱۷ امروز ثبت شده که ۱۱۰ هزار از این آمار مربوط به ورود زائران بوده و نشان می‌دهد موج بازگشت زائران با حجم بالا در حال شکل‌گیری است.

وی افزود: برای مدیریت این شرایط، امکانات و تمهیدات مناسبی در مرز و مسیرهای منتهی به آن فراهم شده و مواکب به‌صورت ۲۴ ساعته در حال خدمات‌رسانی به زائران هستند.

استاندار ایلام ادامه داد: توزیع آب خنک در مسیرها و مواکب به‌صورت مستمر انجام می‌شود و زائران می‌توانند در طول مسیر از خدمات پذیرایی و استراحتگاه‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند تا سفر بازگشت را با سلامت و آرامش بیشتری ادامه دهند.

وی با اشاره به وضعیت حمل‌ونقل زائران گفت: شبکه انتقال و جابه‌جایی زائران با فعالیت ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در حال انجام است و در پایانه برکت نیز ۳۰۰۰ دستگاه، به‌صورت مستمر عملیات مسافرگیری را انجام داده‌اند.

استاندار ایلام با تأکید بر اینکه عبور و مرور در مرز مهران با نظم و آرامش ادامه دارد، تصریح کرد: سیستم نظافت و بهداشت نیز به‌صورت لحظه‌ای پایش می‌شود تا خدمات‌رسانی در بهترین شرایط ممکن ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: با هماهنگی انجام‌شده با استان‌هایی که بیشترین سهم زائر را دارند، علاوه بر ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، از توان و ظرفیت بخش خصوصی نیز برای تسهیل بازگشت زائران استفاده شده است.

استاندار ایلام توصیه کرد: زائران برای حفظ سلامت خود، از ظرفیت مواکب و ایستگاه‌های پذیرایی بین‌راهی استفاده کنند، استراحتی کوتاه داشته باشند و سپس مسیر بازگشت را ادامه دهند.

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ایلام مرز مهران پیاده روی اربعین زائران اربعین کربلا بازگشت زائران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
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0
پاسخ
زیارت قبول.
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