ایتالیا توافقنامه شنگن را با اسپانیا تعلیق کرد
به گزارش تابناک به نقل از رویترز، وزارت کشور ایتالیا در بیانیهای اعلام کرد که با پاریس نیز توافق کرده است که کنترلها را در امتداد مرز زمینی فرانسه و ایتالیا تقویت کند تا از عبور مهاجران بدون مدرک جلوگیری شود.
توافقنامههای منطقه شنگن امکان سفر بدون گذرنامه را در ۲۹ کشور اروپایی فراهم میکند اما کشورهای عضو میتوانند به دلایل امنیتی یا نظم عمومی، کنترلهای مرزی را به طور موقت دوباره برقرار کنند.
منتقدان دولت راستگرای جورجیا ملونی نخست وزیر این اقدام را به عنوان یک حرکت نمادین با هدف جلب توجه مخاطبان سیاسی داخلی معرفی کردند چرا که اسپانیا و ایتالیا مرز مشترک ندارند و هیچ مدرکی دال بر قصد مهاجران در سبته برای رفتن به ایتالیا وجود ندارد.
مقامهای ارشد دو کشور فنلاند و اتریش در اظهاراتی با حمایت از موضع ایتالیا در واکنش به ورود دهها هزار مهاجر غیرقانونی به منطقه سبته در خاک اسپانیا، خواهان تعلیق موقت این کشور از منطقه شنگن شدند.
پدرو سانچز نخستوزیر اسپانیا پیشتر در سفر به منطقه سبته، هجوم گسترده مهاجران غیرقانونی از کشور مغرب به این منطقه را نقض تمامیت ارضی اسپانیا دانست و آن را محکوم کرده بود.
اسپانیا اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر از کسانی که وارد سبته شده بودند، داوطلبانه به مراکش بازگشتند. مقامهای اسپانیایی گفتند که تاکنون اجساد ۵۷ نفر از مهاجران را در سبته شناسایی کرده و ممکن است که خاک مراکش نیز برخی از مهاجران جان خود را از دست داده باشند.