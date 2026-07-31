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وزارت دفاع کویت از حمله پهپادی خبر داد

منابع عربی از وقوع انفجارهایی در جزیره بوبیان کویت خبر می‌دهند. سخنگوی وزارت دفاع کویت نیز در بیانیه‌ای از حمله پهپادی به این کشور خبر داد. منابع عربی از وقوع انفجارهایی در جزیره بوبیان کویت خبر می‌دهند. سخنگوی وزارت دفاع کویت نیز در بیانیه‌ای از حمله پهپادی به این کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۷۵
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به گزارش تابناک، طبق اعلام شبکه العهد عراق، چندین انفجار جزیره بوبیان در ساحل شرقی کویت را به لرزه درآورده است.

هنوز ماهیت این انفجار‌ها اعلام نشده است.

برخی از رسانه‌های محلی و کاربران شبکه‌های اجتماعی از حملات پهپادی به اهداف متعلق به آمریکا در این جزیره خبر می‌دهند.

وزارت دفاع کویت از حمله پهپادی خبر داد

 سعود عبدالعزیز العطوان سخنگوی وزارت دفاع کویت در بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور از بامداد امروز (جمعه) چند پهپاد را در حریم هوایی این کشور رصد کرده‌اند.

وی افزود: این پهپادها رهگیری و سرنگون شده‌اند.

العطوان تصریح کرد: در این حمله پهپادی به تعدادی از زیرساخت‌های حیاتی و نظامی حمله شده که مقابله با این اهداف و عملیات رهگیری و سقوط ترکش به آسیب و خسارت‌های مادی منجر شده است.

سخنگوی وزارت دفاع کویت افزود: این حملات خسارت جانی به دنبال نداشته است.

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tabnak.ir/005owd
tabnak.ir/005owd