روسیه از مراکش بنزین وارد کرد

به گزارش تابناک به نقل از وزارت نفت، یک نفتکش با پرچم پاناما اکنون در حال تخلیه بنزین در بندر مورمانسک در شمالگان روسیه است که این محموله حدود دو هفته پیش از بندر طنجه مراکش بارگیری شده است.

از ۲۶ پالایشگاه بزرگ تولیدکننده بنزین و گازوئیل روسیه به‌عنوان مهم‌ترین منابع تامین بنزین و گازوئیل، از ابتدای امسال، تنها ۸ پالایشگاه فعالیت می‌کنند.

روز گذشته نیز فایننشال تایمز اعلام کرد که حدود نیمی از ظرفیت پالایشی این کشور از بین رفته است.

تحلیلگران می‌گویند، تنها راه‌حل روسیه، واردات مستمر است و حالا مسکو پس از ممنوعیت صادرات ۶ ماهه بنزین، از بلاروس و قزاقستان هم با قطار بنزین وارد می‌کند.