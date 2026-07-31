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روسیه از مراکش بنزین وارد کرد

گزارش‌ها حاکی از آن دارد که روسیه یک محموله ۳۰ هزار تنی بنزین از مراکش وارد کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۷۱
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بنزین

به گزارش تابناک به نقل از وزارت نفت، یک نفتکش با پرچم پاناما اکنون در حال تخلیه بنزین در بندر مورمانسک در شمالگان روسیه است که این محموله حدود دو هفته پیش از بندر طنجه مراکش بارگیری شده است.

از ۲۶ پالایشگاه بزرگ تولیدکننده بنزین و گازوئیل روسیه به‌عنوان مهم‌ترین منابع تامین بنزین و گازوئیل، از ابتدای امسال، تنها ۸ پالایشگاه فعالیت می‌کنند.

روز گذشته نیز فایننشال تایمز اعلام کرد که حدود نیمی از ظرفیت پالایشی این کشور از بین رفته است.

تحلیلگران می‌گویند، تنها راه‌حل روسیه، واردات مستمر است و حالا مسکو پس از ممنوعیت صادرات ۶ ماهه بنزین، از بلاروس و قزاقستان هم با قطار بنزین وارد می‌کند.

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روسیه بنزین پالایشگاه واردات بنزین اوکراین جنگ اوکراین
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
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