صفحه رهبر معظم انقلاب اسلامی در فضای مجازی، بخشی از پیام ۲۱ اسفندماه حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای درباره استمرار وضعیت جنگی را بازنشر کرد؛ پیامی که در آن بر انجام مطالعات برای گشودن جبهه‌های جدید و فعال‌سازی آن‌ها در صورت تداوم جنگ و با رعایت مصالح تأکید شده است.

به گزارش تابناک، صفحه رهبر معظم انقلاب اسلامی در فضای مجازی بخشی از پیام ۲۱ اسفندماه حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای درباره‌ی استمرار وضعیت جنگی را بازنشر کرد.

رهبر انقلاب در این بخش از پیام فرمودند که در مورد گشودن جبهه‌های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد و به‌شدت در آن آسیب‌پذیر خواهد بود مطالعاتی صورت گرفته است و فعالسازی آن در صورت استمرار وضع جنگی و بنا بر رعایت مصالح صورت خواهد گرفت.