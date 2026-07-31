تماس تلفنی عراقچی و وزرای خارجه انگلیس و هند

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و «اد میلیبند» وزیر امور خارجه انگلیس عصر امروز جمعه درباره موضوعات دوجانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به صورت تلفنی گفت‌وگو و رایزنی کردند.

تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هند

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی عصر امروز جمعه با سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند راجع به روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو کرد.