نبض خبر
ممکن است یک آمریکایی انتقام خون رهبر شهید را بگیرد
علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی درباره ترور ترامپ و انتقام ترور رهبر شهید انقلاب تاکید کرد: «ایستادگی ایران در مقابل ترامپ و نتانیاهو به نفع کل جهان است... حتی خود اروپاییها یا کشورهای خلیج فارس و کشورهای آسیایی مثل ژاپن تهدلشان از ایستادگی ایران مقابل این دو دیکتاتور وحشی خونخوار خوشحال هستند.» اظهارات مطهری را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
0
برچسبها:نبض خبر علی مطهری ترور رهبر انقلاب انتقام ترور ترامپ ویدیو
اخبار مرتبط