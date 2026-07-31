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کد خبر:۱۳۸۷۴۶۶
کد خبر:۱۳۸۷۴۶۶
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نبض خبر

ممکن است یک آمریکایی انتقام خون رهبر شهید را بگیرد

علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی درباره ترور ترامپ و انتقام ترور رهبر شهید انقلاب تاکید کرد: «ایستادگی ایران در مقابل ترامپ و نتانیاهو به نفع کل جهان است... حتی خود اروپایی‌ها یا کشورهای خلیج فارس و کشورهای آسیایی مثل ژاپن ته‌دلشان از ایستادگی ایران مقابل این دو دیکتاتور وحشی خونخوار خوشحال هستند.» اظهارات مطهری را می‌بینید و می‌شنوید.
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