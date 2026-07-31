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مظلوم نمایی حاکم بحرین پس از حملات ایران را ببینید
حمدبنعیسی حاکم جزیره کوچک بحرین در حالی که مجوز استقرار و عملیات نیروهای آمریکایی علیه ایران را صادر کرده بود پس از اینکه دریافت آمریکا توان حفاظت از پایگاههای خود را هم ندارد به مظلوم نمایی روی آورد. حاکم بحرین در جلسهای با پوشیدن لباس نظامی از تفرقه در امت اسلامی ابراز نگرانی کرد و از ایران خواست به بحرین حمله نکند. جای این سوال باقیست، چرا زمانی که این پادشاه دستور قتل هزاران جوان معترض و شیعه بحرینی را صادر میکرد نگران امت اسلامی نبود؟!
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جمعیت اصلی بحرین شیعه هستش ولی حکومتش سنی
این رو باید تغییر داد
این رو باید تغییر داد
پاسخ ها
رضا اهوازی| |
۰۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
نکنه یه وقت این گوگوری به ما حمله کنه.
یارو یک جوری حرف میزنه انگار پایگاه پنجم تروریستهای آمریکایی سنتکام بجای بحرین توی بندرعباسه!
تپل آمریکایی باید بجای شکم تپل مپلیت ، اون مغرت رو پرورش میدادی
خنده دارش اینه رفته برای ایران لباس نظامی هم پوشیده!
رو مغرت کار کن
تپل آمریکایی باید بجای شکم تپل مپلیت ، اون مغرت رو پرورش میدادی
خنده دارش اینه رفته برای ایران لباس نظامی هم پوشیده!
رو مغرت کار کن
شماها داخل ظلمات بودید ما از اول خدا پرست بودیم حضرت محمد هم بخاطر همین به ما پیام داد در آخر که دین کاملتر را بپذیریم نه اینکه به خدا پرستی از بت پرستی روی بیاوریم مردک زبان نفهمه مال دنیا پرست
از کی امت بنی امیه طرفدار محمد شده ... قرآن بر سر نیزه کردن رو دیگه شیعه فریبش رو نخواهد خورد
چقدر ایرانی از طریق خاک بحرین به شهادت رسیدن
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ناشناس| |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
کلا فارسی حرف زد
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ناشناس| |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
بی پدر تمدن ما در تاریکی نبود بلکه تمدن بسیار هم دانشمندان بسیار گران بها مردم سلمان فارسی رو یاد نمیاد این ایران و ایرانی می باشد