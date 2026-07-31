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کد خبر:۱۳۸۷۴۶۴
کد خبر:۱۳۸۷۴۶۴
41551 بازدید
نظرات: ۲۲
نبض خبر

مظلوم نمایی حاکم بحرین پس از حملات ایران را ببینید

حمد‌بن‌عیسی حاکم جزیره کوچک بحرین در حالی که مجوز استقرار و عملیات نیروهای آمریکایی علیه ایران را صادر کرده بود پس از اینکه دریافت آمریکا توان حفاظت از پایگاههای خود را هم ندارد به مظلوم نمایی روی آورد. حاکم بحرین در جلسه‌ای با پوشیدن لباس نظامی از تفرقه در امت اسلامی ابراز نگرانی کرد و از ایران خواست به بحرین حمله نکند. جای این سوال باقیست، چرا زمانی که این پادشاه دستور قتل هزاران جوان معترض و شیعه بحرینی را صادر می‌کرد نگران امت اسلامی نبود؟!
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نبض خبر حمد بن عیسی آل خلیفه ویدیو جنگ ایران و آمریکا جنگ منطقه ای پایگاه آمریکا در بحرین
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۲۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
21
67
پاسخ
جمعیت اصلی بحرین شیعه هستش ولی حکومتش سنی

این رو باید تغییر داد
پاسخ ها
رضا اهوازی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
من که از پوشیدن لباس نظامی ایشون به وحشت افتادم
نکنه یه وقت این گوگوری به ما حمله کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
16
61
پاسخ
یارو یک جوری حرف میزنه انگار پایگاه پنجم تروریستهای آمریکایی سنتکام بجای بحرین توی بندرعباسه!
تپل آمریکایی باید بجای شکم تپل مپلیت ، اون مغرت رو پرورش میدادی
خنده دارش اینه رفته برای ایران لباس نظامی هم پوشیده!
رو مغرت کار کن
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
13
47
پاسخ
نگران امت اسلامی است که مبادا مقابل امریکا بایستد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
12
52
پاسخ
شماها داخل ظلمات بودید ما از اول خدا پرست بودیم حضرت محمد هم بخاطر همین به ما پیام داد در آخر که دین کاملتر را بپذیریم نه اینکه به خدا پرستی از بت پرستی روی بیاوریم مردک زبان نفهمه مال دنیا پرست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
10
45
پاسخ
از کی امت بنی امیه طرفدار محمد شده ... قرآن بر سر نیزه کردن رو دیگه شیعه فریبش رو نخواهد خورد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
7
47
پاسخ
چقدر ایرانی از طریق خاک بحرین به شهادت رسیدن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
داره برای آمریکا وقت می‌خره با مظلوم نمایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
9
11
پاسخ
کلا فارسی حرف زد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تقریبا همه کلماتش فارسی بود فقط اولش ال گداشته بود
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
8
41
پاسخ
بی پدر تمدن ما در تاریکی نبود بلکه تمدن بسیار هم دانشمندان بسیار گران بها مردم سلمان فارسی رو یاد نمیاد این ایران و ایرانی می باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
8
35
پاسخ
ملعون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۹
8
37
پاسخ
حالا غصه نخور تپلی دنبه ات آب میشه
ایجوری دو تا پهپاد دیگه بخوری که فقط پوست و استخونت میمونه
والا اگه ما راضی باشیم
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