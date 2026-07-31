مظلوم نمایی حاکم بحرین پس از حملات ایران را ببینید

حمد‌بن‌عیسی حاکم جزیره کوچک بحرین در حالی که مجوز استقرار و عملیات نیروهای آمریکایی علیه ایران را صادر کرده بود پس از اینکه دریافت آمریکا توان حفاظت از پایگاههای خود را هم ندارد به مظلوم نمایی روی آورد. حاکم بحرین در جلسه‌ای با پوشیدن لباس نظامی از تفرقه در امت اسلامی ابراز نگرانی کرد و از ایران خواست به بحرین حمله نکند. جای این سوال باقیست، چرا زمانی که این پادشاه دستور قتل هزاران جوان معترض و شیعه بحرینی را صادر می‌کرد نگران امت اسلامی نبود؟!