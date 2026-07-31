تصرف ۲ روستای دیگر اوکراین به دست ارتش روسیه

وزارت دفاع روسیه از فتوحات جدید ارتش این کشور در ضمن عملیات در اوکراین و تداوم پیشروی نظامیان روس خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع روسیه امروز جمعه از تصرف دو روستای دیگر در خاک اوکراین خبر داد و اعلام کرد که نیروهای مسکو به پیشروی‌های خود در شرق و شمال شرق این کشور ادامه می‌دهند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی روسی «مکس» منتشر کرد اعلام کرد که روستای «استینکی» در منطقه دونتسک واقع در شرق اوکراین به کنترل نیروهای روسی درآمده است. این منطقه در فاصله حدوداً ۲۰ کیلومتری شهر کراماتورسک قرار دارد؛ شهری که از سال ۲۰۱۴ و پس از تسلط جدایی‌طلبان تحت حمایت روسیه بر شهر دونتسک، عملاً به مرکز اداری این استان تبدیل شده است.

این وزارتخانه همچنین تصرف روستای «ویریوکا» در استان خارکیف در شمال شرق اوکراین توسط ارتش روسیه را نیز اعلام کرد. در این بیانیه تصریح شد ارتش روسیه ظرف یک هفته گذشته در مجموع کنترل ۱۲ منطقه در اوکراین را به دست گرفته است.