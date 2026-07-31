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تصادف شدید در تبریز / راننده ۲۰ ساله جان باخت

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز گفت: برخورد یک دستگاه خودرو مگان با پژو ۲۰۷ و سپس نرده‌های میانی بزرگراه استاد شهریار، به مرگ راننده ۲۰ ساله مگان انجامید.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۶۱
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تصادف دلخراش

به گزارش تابناک به نقل از مهر، رضا جان‌فشان نوبری روز جمعه اظهار کرد: این حادثه در بزرگراه استاد شهریار تبریز رخ داد و در جریان آن، یک دستگاه خودرو مگان ابتدا با یک دستگاه پژو ۲۰۷ برخورد کرد و سپس از مسیر منحرف شده و با نرده‌های میانی بزرگراه برخورد کرد. شدت برخورد به حدی بود که نرده‌های میانی شکسته و خودرو پس از آن متوقف شد.

وی افزود: راننده ۲۰ ساله خودرو مگان بر اثر شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز با اشاره به عملیات امدادی آتش‌نشانان گفت: پس از اعلام حادثه به سامانه ۱۲۵، نیروهای عملیاتی به سرعت در محل حاضر شدند و با پیکر راننده که بر اثر شدت تصادف داخل خودرو محبوس شده بود، مواجه شدند.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان با اجرای عملیات تخصصی نجات، پیکر راننده را از داخل خودرو خارج کرده و پس از پایان اقدامات امدادی، صحنه حادثه را برای بررسی‌های قانونی به نیروی انتظامی تحویل دادند.

جان‌فشان نوبری در پایان از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و توجه به اصول ایمنی، از وقوع حوادث ناگوار مشابه جلوگیری کنند.

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تبریز تصادف رانندگی تصادف شدید راننده جوان مرگ راننده سرعت غیر مجاز
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