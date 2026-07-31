صفحه اینستاگرام ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده پژمان جمشیدی، خصوصی شد.

به گزارش تابناک، پس از اعلام حکم پرونده پژمان جمشیدی، حواشی تازه‌ای شکل گرفت. وکیل پژمان جمشیدی اعلام کرده بود که این بازیگر تبرئه شده و در بخشی از صحبت‌هایش نیز به کنایه گفته بود ملیکا پارسادوست به دنبال بلاگری است.

از سوی دیگر، ملیکا پارسادوست با اشاره به حکم صادرشده، مدعی شده بود که ادعای او ثابت شده و برای پژمان جمشیدی حکم ۹۹ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.

حالا درست پس از این اظهارات، صفحه اینستاگرام ملیکا پارسادوست خصوصی شده است؛ تغییری که در صفحه شاکی پرونده مورد توجه قرار گرفته است.