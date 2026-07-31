هشدار قاطع: تردد از تنگه هرمز امکانپذیر نیست !
نهاد مدیریت آبراهه خلیج فارس اعلام کرد: به علت اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، تردد از تنگه هرمز امکانپذیر نیست.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۵۵| |
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به گزارش تابناک، نهاد مدیریت آبراهه خلیج فارس اعلام کرد با توجه به سوالات مکرر متقاضیان، مجددا به اطلاع میرساند: به علت تداوم اقدامات تجاوزکارانه نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه، تردد از تنگه هرمز امکانپذیر نمیباشد.
به محض برقراری ثبات و آرامش، کلیه درخواستها بر اساس ترتیب و زمانبندی بررسی و مجوزها به مرور صادر خواهند شد.
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