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هشدار قاطع: تردد از تنگه هرمز امکان‌پذیر نیست !

نهاد مدیریت آبراهه خلیج فارس اعلام کرد: به علت اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، تردد از تنگه هرمز امکان‌پذیر نیست.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۵۵
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تنگه هرمز

به گزارش تابناک، نهاد مدیریت آبراهه خلیج فارس اعلام کرد با توجه به سوالات مکرر متقاضیان، مجددا به اطلاع می‌رساند: به علت تداوم اقدامات تجاوزکارانه نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه، تردد از تنگه هرمز امکان‌پذیر نمی‌باشد.

به محض برقراری ثبات و آرامش، کلیه درخواست‌ها بر اساس ترتیب و زمان‌بندی بررسی و مجوزها به مرور صادر خواهند شد.

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