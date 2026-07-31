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تردد بیش از ۲ میلیون زائر از مرزهای اربعینی کشور

با گذشت ۱۴ روز از آغاز سفرهای اربعین حسینی (۲۵ تیر تا ۷ مردادماه)، بیش از ۲ میلیون و ۸۱۰ هزار نفر در مسیرهای رفت و برگشت سفرهای عتبات عالیات در پایانه‌های اربعینی کشور تردد کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۵۳
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زائران اربعین

به گزارش تابناک  و بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، در بازه زمانی ۲۵ تیر تا ۷ مرداد نزدیک به دو میلیون و ۲۰۹ هزار زائر از طریق مرزهای زمینی از کشور خارج و راهی سفر معنوی عتبات عالیات شده‌اند.

همچنین بیش از ۶۰۱ هزار زائر نیز در مسیر بازگشت از طریق مرزهای اربعینی وارد کشور شده و به سمت مبادی اولیه سفرهای خود بازگشته‌اند و تا پایان روز چهاردهم اجرای طرح سفرهای اربعین حسینی، بیش از یک میلیون و ۶۰۷ هزار زائر در کشور عراق به سر برده و به کشور بازنگشته‌اند.

طی بازه زمانی یادشده، بالغ بر ۱۵۰ هزار زائر غیرایرانی از طریق مرزهای اربعینی از کشور خارج شده و بیش از ۶۳ هزار زائر نیز در سفرهای بازگشت، از این طریق وارد کشور شده‌اند.

بر اساس این گزارش، تاکنون مرزهای اربعینی شهید سلیمانی (مهران)، شلمچه و خسروی به ترتیب با ۴۷، ۲۹ و ۱۵ درصد به ترتیب پرترددترین مسیرها برای خروج زائران از کشور هستند و در سفرهای بازگشت نیز مرزهای شهید سلیمانی (مهران)، شلمچه و چذابه به ترتیب با ۴۰، ۳۵ و ۹ درصد با بیشترین استقبال از سوی زائران برای بازگشت به کشور همراه بوده‌ است.

گفتنی است، سفرهای زائران با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی ۱۸ درصد از مجموع سفرهای اربعین حسینی را تشکیل داده است و در این میان سهم مرز شهید سلیمانی (مهران) از جابه‌جایی زائران با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی ۶۸ درصدی است.

بر اساس این گزارش، در این مدت بیش از ۵۱۶ هزار زائر اربعین حسینی با استفاده از ۲۲ هزار و ۷۴۶ سفر ناوگان حمل‌ونقل عمومی در مسیرهای رفت و برگشت جابه‌جا شده‌اند.

لازم به یادآوری است، از ابتدای سفرهای زائران حسینی تاکنون، ۴۹۸۹ دستگاه اتوبوس فعال در حوزه حمل‌ونقل عمومی در طرح جابه‌جایی زائران مشارکت کرده‌اند.

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