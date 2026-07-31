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خسارات قابل توجه ایران به تاسیسات حیاتی کویت

ارتش ایران صبح امروز اعلام کرده بود در پاسخ به تجاوزات اخیر ارتش امریکا به ایران و حمله وحشیانه به یک منزل مسکونی در جزیره قشم، «آشیانه جنگنده‌ها»، «سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای» و «انبار‌های تجهیزات» ارتش امریکا در پایگاه احمدالجابر کویت را با استفاده از پهپاد‌های انهدامی هدف قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۴۶
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خسارات قابل توجه ایران به تاسیسات حیاتی کویت

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ارتش کویت اعلام کرد حملات پهپادی به تاسیسات حیاتی و نظامی این کشور را خنثی کرده است.

به گزارش الجزیره، ارتش کویت در بیانیه‌ای اعلام کرد از بامداد امروز، پرواز پهپاد‌های دشمن را در داخل حریم هوایی کویت رصد کردیم که با آنها برخورد شد و پهپاد‌های متجاوز، منهدم شدند.

این بیانیه می‌افزاید، تجاوزات ایران، تاسیسات حیاتی و نظامی کویت را هدف قرار داد و ما اهداف متجاوز را منهدم کردیم بدون آن که به کسی آسیب برسد.

ارتش کویت افزود، سقوط قطعات پهپاد‌ها پس از انهدام آنها، خسارت‌های مادی برجا گذاشت ولی به کسی آسیب نرسید.

ارتش ایران صبح امروز اعلام کرده بود در پاسخ به تجاوزات اخیر ارتش امریکا به ایران و حمله وحشیانه به یک منزل مسکونی در جزیره قشم، «آشیانه جنگنده‌ها»، «سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای» و «انبار‌های تجهیزات» ارتش امریکا در پایگاه احمدالجابر کویت را با استفاده از پهپاد‌های انهدامی هدف قرار داده است.

 
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حمله پهپادی کویت ارتش
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