ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش

پس از آنکه عادل فردوسی پور در برنامه‌اش گفت هیچ وقت مقابل قدرت خم نشده و چاپلوسی نکرده، ویدیویی از گرم گرفتن فردوسی پور و سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم ختم اکبر عبدی منتشر شد که برخی او را به استناد این ویدیو متهم به چاپلوسی و حتی تلاش برای دستبوسی کردند. حالا فردوسی پور با انتشار ویدیویی به این اتهام‌ها واکنش نشان داده است. ابتدا ویدیوی مورد اشاره و سپس بخش اصلی توضیح فردوسی پور را می‌بینید و می‌شنوید.