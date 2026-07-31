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کد خبر:۱۳۸۷۴۴۵
کد خبر:۱۳۸۷۴۴۵
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نبض خبر

ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش

پس از آنکه عادل فردوسی پور در برنامه‌اش گفت هیچ وقت مقابل قدرت خم نشده و چاپلوسی نکرده، ویدیویی از گرم گرفتن فردوسی پور و سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم ختم اکبر عبدی منتشر شد که برخی او را به استناد این ویدیو متهم به چاپلوسی و حتی تلاش برای دستبوسی کردند. حالا فردوسی پور با انتشار ویدیویی به این اتهام‌ها واکنش نشان داده است. ابتدا ویدیوی مورد اشاره و سپس بخش اصلی توضیح فردوسی پور را می‌بینید و می‌شنوید.
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