واکنش قاطع سپاه به ادعای سنتکام
سنتکام به دروغ می گوید که عبور و مرور در تنگه هرمز در جریان است و شرکتهای کشتیرانی میتوانند بدون مشکل و با اسکورت آمریکا از تنگه هرمز عبور کنند.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۴۲| |
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به گزارش تابناک، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که تنگه هرمز بسته است و هرگونه عبور و مرور صرفا با هماهنگی نیروی دریایی سپاه امکان پذیر خواهد بود.
سنتکام به دروغ میگوید که عبور و مرور در تنگه هرمز در جریان است و شرکتهای کشتیرانی میتوانند بدون مشکل و با اسکورت آمریکا از تنگه هرمز عبور کنند.
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