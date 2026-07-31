واکنش قاطع سپاه به ادعای سنتکام

به گزارش تابناک، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که تنگه هرمز بسته است و هرگونه عبور و مرور صرفا با هماهنگی نیروی دریایی سپاه امکان پذیر خواهد بود.

سنتکام به دروغ می‌گوید که عبور و مرور در تنگه هرمز در جریان است و شرکت‌های کشتیرانی می‌توانند بدون مشکل و با اسکورت آمریکا از تنگه هرمز عبور کنند.