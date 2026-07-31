پایان تلخ جستجو برای یافتن 4 کوهنورد در قله برود پیک
به گزارش تابناک، جستجوی برای یافتن گروهی از کوهنوردان که از روز پنجشنبه در قله برود پیک (۸۰۵۱ متر) در پاکستان ناپدید شده بودند، با پیدا شدن اجساد ۴ نفر پایان یافت.
بر اساس گزارش باشگاه آلپاین پاکستان، این گروه شامل نرمال پورجا (کوهنورد مشهور نپالی-بریتانیایی) و حداقل ۱۰ کوهنورد دیگر از کشورهای مختلف بود که دچار حادثه بهمن شدند.
جزئیات حادثه و عملیات جستجو
به گفته مقامات پاکستانی، ریزش بهمن در حدود ساعت ۱۲ ظهر پنجشنبه رخ داده و ارتباط گروه با کمپ پایه قطع شد.
عملیات جستجو با کمک دو بالگرد ارتش پاکستان و یک تیم زمینی مجرب انجام شد.
اجساد در ارتفاع حدود ۶۶۰۰ متری پیدا شدهاند اما هنوز به پایین منتقل نشدهاند.
اسامی مفقودان و وضعیت فعلی
بر اساس گزارشها، در این گروه ۵ کوهنورد نپالی، سوهیل سخی (پاکستان)، ناتیرا (عمان)، مالی گایس (آمریکا) و یک کوهنورد چینی حضور داشتهاند.