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ترامپ: ایران آماده شکست بزرگ باشد!

دونالد ترامپ بار دیگر ادعای خود مبنی بر شکست سخت ایران را مطرح کرد و اعلام کرد ایالات متحده مصمم است تا قدرت نظامی ایران را هدف قرار دهد. این اظهارات در گفتگو با فایننشال تایمز منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۳۹
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ترامپ: ایران آماده شکست بزرگ باشد!

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ مدعی شده که ایران در آینده با یک شکست بزرگ مواجه خواهد شد. وی همچنین اظهار داشت که هدف اصلی واشنگتن، ایجاد صلح و پایان دادن به جنگ میان اوکراین و روسیه است. او تأیید کرد که هنوز تصمیمی قطعی درباره امکان تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت در خاک اوکراین اتخاذ نشده است.

در بخش دیگری از سخنانش، ترامپ به تلاش‌های ناموفق موساد و سیا برای ردیابی رهبر انقلاب اشاره کرد. وی اذعان داشت که این تلاش‌ها بدون نتیجه مانده‌اند.

رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده نسبت به تحقق یک توافق تاریخی میان آمریکا و عربستان سعودی در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز ابراز امیدواری کرد.

ترامپ همچنین ادعا کرد که توافقی برای خلع سلاح کامل گروه‌های مسلح از جمله حماس در غزه حاصل شده است، و این امر نگرانی‌ها در منطقه را کاهش خواهد داد.

 
 
 
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