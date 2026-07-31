ترامپ: ایران آماده شکست بزرگ باشد!

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ مدعی شده که ایران در آینده با یک شکست بزرگ مواجه خواهد شد. وی همچنین اظهار داشت که هدف اصلی واشنگتن، ایجاد صلح و پایان دادن به جنگ میان اوکراین و روسیه است. او تأیید کرد که هنوز تصمیمی قطعی درباره امکان تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت در خاک اوکراین اتخاذ نشده است.

در بخش دیگری از سخنانش، ترامپ به تلاش‌های ناموفق موساد و سیا برای ردیابی رهبر انقلاب اشاره کرد. وی اذعان داشت که این تلاش‌ها بدون نتیجه مانده‌اند.

رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده نسبت به تحقق یک توافق تاریخی میان آمریکا و عربستان سعودی در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز ابراز امیدواری کرد.

ترامپ همچنین ادعا کرد که توافقی برای خلع سلاح کامل گروه‌های مسلح از جمله حماس در غزه حاصل شده است، و این امر نگرانی‌ها در منطقه را کاهش خواهد داد.