صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

عکس جنجالی دو سرباز زن اسرائیلی با یک زندانی

وقاحت سربازان صهیونیست تمامی ندارد، تازه‌ترین آن انتشار عکسی از دو سرباز زن صهیونیستی با اسیر فلسطینی که چنان جنجالی شد که به حذف انتشار آن انجامید.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۳۷
| |
11958 بازدید

 

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری، ماجرا از این قرار بود که انتشار تصویری از دو سرباز زن اسرائیلی در کنار یک کودک یا نوجوان فلسطینی چشم‌بسته که در بازداشت به سر می‌برد، موجی از انتقادها را در شبکه‌های اجتماعی و محافل بین‌المللی برانگیخته است. این عکس که در صفحه شخصی یکی از این سربازان منتشر شده بود، پس از واکنش‌های گسترده حذف شد و حساب کاربری او نیز به حالت خصوصی درآمد.

این تصویر در مجموعه عکس‌هایی منتشر شد که یکی از سربازان زن اسرائیلی به مناسبت پایان خدمت نظامی خود در اینستاگرام به اشتراک گذاشته بود. در این عکس، دو سرباز با لبخند مقابل دوربین ایستاده‌اند، در حالی که یک زندانی فلسطینی با چشمان بسته و سر پایین در کنار آنها دیده می‌شود. محل و زمان دقیق ثبت این تصویر مشخص نشده است.

ماجرا اما وقتی تلخ‌تر شد که خانواده «محمود الدریملی» پس از دو سال جست‌وجو، سرنوشت فرزند مفقود خود را از طریق همین تصویری که سربازان اسرائیلی در حال تحقیر و آزار او با دستان بسته و چشمان پوشیده منتشر کرده بودند، یافتند.

این سرباز در توضیح تصاویر، با اشاره به پایان دوران خدمت خود نوشته بود: «دو سال و هشت ماه، چهار جنگ، هزاران خاطره و یک میلیون تجربه؛ این پایان بخشی از زندگی من است که هرگز فراموش نخواهم کرد.» همین متن باعث شد بسیاری از کاربران، انتشار عکس در کنار یک زندانی فلسطینی را نوعی جشن گرفتن یا عادی‌سازی تحقیر یک انسان تلقی کنند.

4545

پس از بالا گرفتن انتقادها، این سرباز تصویر جنجالی را از صفحه خود حذف کرد و اندکی بعد حساب کاربری‌اش را خصوصی ساخت. با این حال، نسخه‌های ذخیره‌شده از عکس به سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد و بحث‌های گسترده‌ای درباره رفتار نظامیان اسرائیلی با بازداشت‌شدگان فلسطینی به راه انداخت.

فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی این تصویر را نمونه‌ای از تحقیر بازداشت‌شدگان فلسطینی دانستند. برخی نیز این رفتار را با تصاویر جنجالی زندان ابوغریب در عراق مقایسه کرده و خواستار پاسخگویی عاملان آن شدند. یکی از فعالان فلسطینی نوشت: «تبدیل تحقیر یک انسان به بخشی از خاطرات شیرین خدمت نظامی، تصویری نگران‌کننده از عادی شدن چنین رفتارهایی است.»

این نخستین بار نیست که انتشار تصاویر نظامیان اسرائیلی با واکنش‌های گسترده روبه‌رو می‌شود. از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، بارها عکس‌ها و ویدئوهایی از سربازان اسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که به دلیل نحوه برخورد با فلسطینی‌ها یا نمایش صحنه‌های جنگ، با انتقادهای بین‌المللی همراه بوده است.

در یکی از موارد پیشین، تصویری از یک زندانی فلسطینی چشم‌بسته در تبلیغات یک کسب‌وکار مورد استفاده قرار گرفت. در موردی دیگر نیز یکی از سربازان اسرائیلی تصویری از یک بازداشت‌شده فلسطینی را که دست‌هایش از پشت بسته و چشمانش بسته بود، در صفحه شخصی خود منتشر کرد؛ اقدامی که بار دیگر واکنش‌های تندی را برانگیخت.

برخی نهادهای حقوق بشری معتقدند انتشار چنین تصاویری نشان می‌دهد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای نمایش رفتار با بازداشت‌شدگان به پدیده‌ای تکرارشونده تبدیل شده است. در مقابل، ارتش اسرائیل در موارد مشابه اعلام کرده است که برخی از این پرونده‌ها را بررسی می‌کند، اما منتقدان می‌گویند بسیاری از تحقیقات نظامی بدون نتیجه مشخص مختومه می‌شوند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسیر فلسطینی سرباز زن اسرائیلی
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
جمهوری اسلامی ایران چه درس هابی از جنگ گرفت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
فوری: حملات سعودی-آمریکایی به مواکب اربعین در کربلا
عکس: تنها نقطه زمین که سندش رسما به نام امام زمان(عج) است
استقبال از پیکر خلبان قهرمان سوخو ۲۴ در پایگاه هفتم شکاری شیراز
تذکر جدی عارف به وزیر اقتصاد/ تکرار شود، وزیر را عزل می‌کنیم
آشتی چهره‌های سینما در پیاده‌روی اربعین
قول نتانیاهو به ترامپ درباره شرط حمله به ایران
تصاویر حمله پهپادی روسیه به کشتی ترکیه‌ای
چرخش امارات به تنش زدایی با ایران با دستور مذاکره مستقیم؛ «بن زاید» چرا تغییر رویه داد؟
چین خطاب به آمریکا:عقب‌نشینی کن یا منتظر تلافی باش
تلاش موساد و سیا برای ردیابی رهبر انقلاب
آمریکا نباید ایران را از مدیریت تنگه هرمز کنار بگذارد/ هر ایده‌ای باید با مشارکت ایران باشد
مدارس در مهرماه امسال بازگشایی نخواهد شد
رسانه آمریکایی:۲هفته جنگ سخت با ایران داریم
نیسان تیانا بازگشت؛ سدانی که آمده تا ثابت کند دوران باشکوه سدان‌های ژاپنی هنوز تمام نشده است
تقابل دوباره سنا و کاخ سفید برای جنگ با ایران
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۱۱۴ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۸ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۷ نظر)
تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!  (۶۸ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۳ نظر)
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟  (۴۹ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۳ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۲ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
تعرض رژیم اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر؛ «دلقک کی یف» با آتش بازی نکند!  (۴۱ نظر)
دلیل فوت اکبر عبدی چه بود؟  (۴۰ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
متقاضیان مسکن، دیگر فقط خانوارها نیستند/ تغییر الگوی تقاضا درجامعه ایرانی  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ow1
tabnak.ir/005ow1