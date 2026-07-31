عکس جنجالی دو سرباز زن اسرائیلی با یک زندانی
به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری، ماجرا از این قرار بود که انتشار تصویری از دو سرباز زن اسرائیلی در کنار یک کودک یا نوجوان فلسطینی چشمبسته که در بازداشت به سر میبرد، موجی از انتقادها را در شبکههای اجتماعی و محافل بینالمللی برانگیخته است. این عکس که در صفحه شخصی یکی از این سربازان منتشر شده بود، پس از واکنشهای گسترده حذف شد و حساب کاربری او نیز به حالت خصوصی درآمد.
این تصویر در مجموعه عکسهایی منتشر شد که یکی از سربازان زن اسرائیلی به مناسبت پایان خدمت نظامی خود در اینستاگرام به اشتراک گذاشته بود. در این عکس، دو سرباز با لبخند مقابل دوربین ایستادهاند، در حالی که یک زندانی فلسطینی با چشمان بسته و سر پایین در کنار آنها دیده میشود. محل و زمان دقیق ثبت این تصویر مشخص نشده است.
ماجرا اما وقتی تلختر شد که خانواده «محمود الدریملی» پس از دو سال جستوجو، سرنوشت فرزند مفقود خود را از طریق همین تصویری که سربازان اسرائیلی در حال تحقیر و آزار او با دستان بسته و چشمان پوشیده منتشر کرده بودند، یافتند.
این سرباز در توضیح تصاویر، با اشاره به پایان دوران خدمت خود نوشته بود: «دو سال و هشت ماه، چهار جنگ، هزاران خاطره و یک میلیون تجربه؛ این پایان بخشی از زندگی من است که هرگز فراموش نخواهم کرد.» همین متن باعث شد بسیاری از کاربران، انتشار عکس در کنار یک زندانی فلسطینی را نوعی جشن گرفتن یا عادیسازی تحقیر یک انسان تلقی کنند.
پس از بالا گرفتن انتقادها، این سرباز تصویر جنجالی را از صفحه خود حذف کرد و اندکی بعد حساب کاربریاش را خصوصی ساخت. با این حال، نسخههای ذخیرهشده از عکس به سرعت در شبکههای اجتماعی بازنشر شد و بحثهای گستردهای درباره رفتار نظامیان اسرائیلی با بازداشتشدگان فلسطینی به راه انداخت.
فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی این تصویر را نمونهای از تحقیر بازداشتشدگان فلسطینی دانستند. برخی نیز این رفتار را با تصاویر جنجالی زندان ابوغریب در عراق مقایسه کرده و خواستار پاسخگویی عاملان آن شدند. یکی از فعالان فلسطینی نوشت: «تبدیل تحقیر یک انسان به بخشی از خاطرات شیرین خدمت نظامی، تصویری نگرانکننده از عادی شدن چنین رفتارهایی است.»
این نخستین بار نیست که انتشار تصاویر نظامیان اسرائیلی با واکنشهای گسترده روبهرو میشود. از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، بارها عکسها و ویدئوهایی از سربازان اسرائیلی در شبکههای اجتماعی منتشر شده که به دلیل نحوه برخورد با فلسطینیها یا نمایش صحنههای جنگ، با انتقادهای بینالمللی همراه بوده است.
در یکی از موارد پیشین، تصویری از یک زندانی فلسطینی چشمبسته در تبلیغات یک کسبوکار مورد استفاده قرار گرفت. در موردی دیگر نیز یکی از سربازان اسرائیلی تصویری از یک بازداشتشده فلسطینی را که دستهایش از پشت بسته و چشمانش بسته بود، در صفحه شخصی خود منتشر کرد؛ اقدامی که بار دیگر واکنشهای تندی را برانگیخت.
برخی نهادهای حقوق بشری معتقدند انتشار چنین تصاویری نشان میدهد که استفاده از شبکههای اجتماعی برای نمایش رفتار با بازداشتشدگان به پدیدهای تکرارشونده تبدیل شده است. در مقابل، ارتش اسرائیل در موارد مشابه اعلام کرده است که برخی از این پروندهها را بررسی میکند، اما منتقدان میگویند بسیاری از تحقیقات نظامی بدون نتیجه مشخص مختومه میشوند.