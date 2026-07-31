ماجرای دود مشاهده شده در شرق تهران چه بود؟

به گزارش تابناک، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران، درباره دود مشاهده‌شده در آسمان شرق پایتخت اظهار کرد: این دود مربوط به آتش‌سوزی ضایعات و فضای سبز در محدوده جاده دماوند، نزدیک جاجرود است.

وی افزود: این حریق در یک دره رخ داده و نیروهای آتش‌نشانی در محل حضور دارند و عملیات اطفای حریق را در دستور کار قرار داده‌اند.

ملکی با بیان اینکه تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا مصدومیت احتمالی در این حادثه دریافت نشده است، گفت: جزئیات تکمیلی پس از پایان عملیات اعلام خواهد شد.