ماجرای دود مشاهده شده در شرق تهران چه بود؟
سخنگوی آتشنشانی تهران اعلام کرد که دود مشاهدهشده در آسمان شرق تهران، ناشی از حریق ضایعات و فضای سبز در محدودهی جاجرود است و آتشنشانان در حال اطفای حریق در این منطقه هستند.
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به گزارش تابناک، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران، درباره دود مشاهدهشده در آسمان شرق پایتخت اظهار کرد: این دود مربوط به آتشسوزی ضایعات و فضای سبز در محدوده جاده دماوند، نزدیک جاجرود است.
وی افزود: این حریق در یک دره رخ داده و نیروهای آتشنشانی در محل حضور دارند و عملیات اطفای حریق را در دستور کار قرار دادهاند.
ملکی با بیان اینکه تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا مصدومیت احتمالی در این حادثه دریافت نشده است، گفت: جزئیات تکمیلی پس از پایان عملیات اعلام خواهد شد.
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