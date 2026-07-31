آتش‌سوزی ابتدا در چند اصله نخل رخ داده و سپس به یک انبار ضایعات در منطقه سرایت کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مهرداد حسن‌زاده روز جمعه با اعلام این خبر اظهار کرد: آتش‌سوزی در منطقه چهچکور در شرق بندرعباس رخ داده و دود مشاهده‌شده در این محدوده مربوط به همین حریق است.

وی افزود: آتش‌سوزی ابتدا در چند اصله نخل رخ داده و سپس به یک انبار ضایعات در منطقه سرایت کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حریق، ۶ دستگاه خودرو، ماشین‌آلات و نیرو‌های آتش‌نشانی به محل اعزام شده‌اند و عملیات اطفای حریق در حال انجام است.

حسن‌زاده تأکید کرد: مسئولان و نیرو‌های امدادی در محل حادثه حضور دارند و روند مهار و اطفای آتش با جدیت در حال پیگیری است.