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علت ستون دود و آتش‌سوزی گسترده در هرمزگان

آتش‌سوزی ابتدا در چند اصله نخل رخ داده و سپس به یک انبار ضایعات در منطقه سرایت کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۳۴
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فوری / ستون دود و آتش‌سوزی گسترده در هرمزگان

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مهرداد حسن‌زاده روز جمعه با اعلام این خبر اظهار کرد: آتش‌سوزی در منطقه چهچکور در شرق بندرعباس رخ داده و دود مشاهده‌شده در این محدوده مربوط به همین حریق است.

وی افزود: آتش‌سوزی ابتدا در چند اصله نخل رخ داده و سپس به یک انبار ضایعات در منطقه سرایت کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ادامه داد: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع حریق، ۶ دستگاه خودرو، ماشین‌آلات و نیرو‌های آتش‌نشانی به محل اعزام شده‌اند و عملیات اطفای حریق در حال انجام است.

حسن‌زاده تأکید کرد: مسئولان و نیرو‌های امدادی در محل حادثه حضور دارند و روند مهار و اطفای آتش با جدیت در حال پیگیری است.

 
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بندرعباس هرمزگان حریق آتش سوزی
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