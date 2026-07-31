زلزله سمنان و مازندران را لرزاند
زمین لرزهای به بزرگی ۴.۶ ریشتر، مرز استان های سمنان و مازندران را لرزاند.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۳۳| |
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به گزارش تابناک ،ساعت ۱۲ و ۵۸ دقیقه امروز جمعه نهم مرداد ۱۴۰۵ زلزلهای به بزرگی چهار و ۶ دهم ریشتر در عمق هشت کیلومتری زمین و نزدیکترین شهرها ۲۷ کیلومتری دیباج دامغان، ۳۰ کیلومتری دامغان و ۳۹ کیلومتری بیشه بنه (مازندران) رخ داد.
براساس این گزارش زلزله در ۷۵ کیلومتری گرگان و ۹۲ کیلومتری ساری رخ داد.
روز گذشته نیز زلزلهای به بزرگی ۴.۵ ریشتر امیریه شاهرود را در مرز استانهای سمنان و گلستان لرزاند.
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