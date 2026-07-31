حاشیه های فردوسیپور هنوز ادامه دارد...
به گزارش تابناک به نقل از همشهریآنلاین، عادل فردوسیپور که پیشتر با برنامههایی مانند «بیست هجده» برای جام جهانی ۲۰۱۸ و گزارش فینال سه جامجهانی ۲۰۰۲، ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ در تلویزیون، خاطراتی در ذهن مخاطبان دارد، پس از سالها دوری از صداوسیما، در جام جهانی ۲۰۲۶ ویژهبرنامه «فوتبال ۳۶۰» را بهصورت آنلاین و از طریق وبسایت و اپلیکیشن شخصی خود پخش کرد. این برنامه با گفتوگو با چهرههای مطرح فوتبال، به استناد آمار توانست بازخورد قابل قبولی در فضای مجازی دریافت کند.
با این حال، در فاصله کوتاهی پس از برگزاری بازی فینال، وبسایت و اپلیکیشن «فوتبال ۳۶۰» بهطور ناگهانی از دسترس خارج و عملاً فیلتر شد. فردوسیپور در برنامه زنده خود با ابراز شگفتی از این اتفاق، اعلام کرد که سایت و اپلیکیشن «یهو و خودجوش» و تنها چند دقیقه پیش از آغاز برنامه از کار افتاده است. او در خلال این اظهارات، پس از سالها سکوتش را شکست و سخنانی بر زبان آورد که با صحنههایی از بغض و اشکهایش همراه و بهسرعت در فضای مجازی وایرال شد.
از دسترس خارج شدن سایت «فوتبال ۳۶۰» و اظهارات فردوسیپور پس از این تصمیم، واکنش انتقادی برخی رسانهها از طیف خاص و پرسشگری برخی دیگر را به دنبال داشت که در نهایت مرکز رسانه قوه قضاییه در پاسخ به سوال روزنامه اعتماد در مورد فیلتر شدن سایت فوتبال ۳۶۰ اظهار کرد که «قوه قضاییه ارتباطی به این موضوع ندارد.»
اتفاق پیش آمده برای سایت «فوتبال ۳۶۰»، برخی گمانهزنیها را به این سمت برد که بخش مهمی از این حواشی به واکنشهای سرمربی تیم ملی، نسبت به انتقادات مطرحشده در برنامه فردوسیپور بازمیگردد. هرچند در ادامه، گزینهای دیگر هم پیشرو قرار گرفت و آن گفتوگوی برنامه «فوتبال ۳۶۰» با یکی از داوران ایرانی مقیم خارج از کشور بود.
اما در پی فروکش کردن این تنشها، بار دیگر خبری همراه با ویدئویی کوتاه در فضای مجازی منتشر شد، مبنی بر اینکه عادل فردوسیپور در جریان مراسم یادبود اکبر عبدی، دست وزیر ارشاد را بوسیده است که این خبر با توجه به مواضع اخیر او، واکنشهای گستردهای برانگیخت. با این حال، خود فردوسیپور بهسرعت در مقابل دوربین نشست و این خبر را با ارائه توضیحاتی به مخاطب تکذیب کرد. او در این ویدئو ضمن اشاره به شایعهسازیهای صورتگرفته، بر پایبندی به مواضع خود تأکید کرد.