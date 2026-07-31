صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

بازداشت یک انگلیسی به اتهام جاسوسی برای ایران

مقام‌های بریتانیا از بازداشت یک شهروند دو تابعیتی انگلیسی به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و جمع‌آوری اطلاعات از پایگاه نظامی «آکروتیری» نیروی هوایی انگلیس در قبرس خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۲۰
| |
4286 بازدید

بازداشت یک شهروند انگلیسی در قبرس به اتهام جاسوسی برای ایران

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مقام‌های بریتانیا از بازداشت یک شهروند دو تابعیتی انگلیسی به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و جمع‌آوری اطلاعات از پایگاه نظامی «آکروتیری» نیروی هوایی انگلیس در قبرس خبر دادند.

تحقیقات که توسط پلیس مبارزه با تروریسم لندن هدایت شده، ادعا می‌کند فعالیت‌های جاسوسی راشد سلطان‌اف بین ۱۱ مه تا ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ (اردیبهشت-خرداد) انجام شده است.

پایگاه آکروتیری از دهه ۱۹۵۰ میزبان نیروهای انگلیسی بوده و در ماه‌های اخیر نیز این پایگاه در تجاوز به ایران با آمریکا همکاری کرده و عملیات رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایران از این پایگاه انجام شده است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قبرس جاسوسی برای ایران
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۲ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۱ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۴۸ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۴۷ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۳ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۲ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۰ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۶ نظر)
استقراض نجومی دولت از بانک مرکزی؛ جبران کسری بودجه یا تشدید تورم؟  (۳۶ نظر)
tabnak.ir/005ovk
tabnak.ir/005ovk