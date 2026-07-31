بازداشت یک انگلیسی به اتهام جاسوسی برای ایران

مقام‌های بریتانیا از بازداشت یک شهروند دو تابعیتی انگلیسی به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و جمع‌آوری اطلاعات از پایگاه نظامی «آکروتیری» نیروی هوایی انگلیس در قبرس خبر دادند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مقام‌های بریتانیا از بازداشت یک شهروند دو تابعیتی انگلیسی به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و جمع‌آوری اطلاعات از پایگاه نظامی «آکروتیری» نیروی هوایی انگلیس در قبرس خبر دادند.

تحقیقات که توسط پلیس مبارزه با تروریسم لندن هدایت شده، ادعا می‌کند فعالیت‌های جاسوسی راشد سلطان‌اف بین ۱۱ مه تا ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵ (اردیبهشت-خرداد) انجام شده است.

پایگاه آکروتیری از دهه ۱۹۵۰ میزبان نیروهای انگلیسی بوده و در ماه‌های اخیر نیز این پایگاه در تجاوز به ایران با آمریکا همکاری کرده و عملیات رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایران از این پایگاه انجام شده است.