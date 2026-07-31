مرگ تلخ پنج جوان در ساحل ممنوعه رامسر

فرماندار رامسر از جان باختن پنج مسافر جوان در سواحل این شهرستان خبر داد و گفت: متاسفانه روز گذشته -پنجشنبه- با وجود اعلام هشدار ممنوعیت شنا در دریای خزر، هفت مسافر در ساحل توسکای رامسر و در نقطه‌ای پرخطر و شناممنوع گرفتار جریان‌های زیرسطحی و کِشنده این دریا شدند که ۲ نفر نجات یافتند و پنج نفر دیگر جان باختند.

به گزارش تابناک، فرماندار رامسر از جان باختن پنج مسافر جوان در سواحل این شهرستان خبر داد و گفت: متاسفانه روز گذشته -پنجشنبه- با وجود اعلام هشدار ممنوعیت شنا در دریای خزر، هفت مسافر در ساحل توسکای رامسر و در نقطه‌ای پرخطر و شناممنوع گرفتار جریان‌های زیرسطحی و کِشنده این دریا شدند که ۲ نفر نجات یافتند و پنج نفر دیگر جان باختند.

مسلم قبادیان با بیان این‌که این حادثه غرق‌شدگی عصر روز پنجشنبه رخ داد، اظهار کرد: نیروهای امدادی، ناجیان غریق و مردم بومی از نخستین لحظات غرق‌شدگی این هفت نفر در محل حضور دارند و عملیات جست‌وجو به دلیل مفقود بودن یکی از غرق‌شدگان همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در این رخداد تلخ که باز هم بر اثر بی‌توجهی به هشدارهای مستمر شاهد آن هستیم، هفت نفر غرق شدند که یک نفر در همان دقایق ابتدایی توسط ناجیان از مرگ نجات یافت و یک نفر دیگر نیز پس از اعزام به بیمارستان احیا شد. اما پنج نفر دیگر نتوانستند از جریان‌های زیرسطحیِ کِشنده خزر فرار کنند و جان باختند.

به گفته فرماندار رامسر تا زمان تنظیم این خبر -ساعت ۱۱ روز جمعه- پیکر چهار تن از جان‌باختگان این حادثه از آب بیرون کشیده شده و یک نفر از آنان هنوز مفقود است.

قبادیان با اشاره به انتخاب محلی خطرناک برای شنا توسط این افراد، تصریح کرد: نقطه‌ای که این مهمانان برای شنا انتخاب کردند مصب یا دهانه رودخانه در نقطه اتصال به دریاست که شدت و قدرت جریان‌های زیرسطحی در این نقاط بسیار بیشتر سایر نقاط ساحلی خزر است. به همین دلیل در این محدوده با فاصله‌های کوتاه تابلوهای شناممنوع نصب شده است. با این حال به دلیل بی‌توجهی مهمانان و مسافران به هشدارها هر چند وقت یک بار شاهد این رخدادهای تلخ و تاسف‌بار در سواحل خزر هستیم.

وی خاطرنشان کرد: دیروز برای تمام نقاط ساحلی دریای خزر و شناگاه‌های سواحل مازندران له دلیل شرایط جوی و وضعیت امواج دریا هشدار ممنوعیت شنا اعلام شده بود و پرچم‌های سیاه به عنوان هشدار خطر برافراشته بود. اما متاسفانه مسافران و مهمانان معمولا به این هشدارها توجهی ندارند. فرماندار رامسر گفت: عمده جان‌باختگان دریا در سواحل مازندران مسافرانی هستند که به دلیل ناآشنایی با فن شنا در دریا و توجه نکردن به هشدارها گرفتار امواج سطحی و زیرسطحی این دریا می‌شوند. خوشبختانه در بومیان منطقه با فرهنگسازی که طی سال‌های اخیر انجام شده امار غرق‌شدگی کاهش یافته است. اما از جمعیت مسافران با وجود اجرای طرح‌های سالمسازی متعدد و به‌کارگیری ناجیان غریق در سراسر خط ساحلی هنوز این روند مشهود و نگران‌کننده است. قبادیان ادامه داد: از ابتدای طرح سالمسازی دریا تا کنون با وجود این‌که سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران به عنوان مدیر اجرای طرح‌های سالمسازی استان بارها در رسانه‌ها از مردم درخواست استدعاگونه و خواهشمندانه داشت تا هشدارها را در مورد دریای خزر جدی بگیرند، اما هنوز بی‌توجهی به این هشدارها دیده می‌شود. وی تصریح کرد: یکی از دلایل کمرنگ بودن بی‌توجهی به این هشدارها، توجه نداشتن رسانه‌های سراسری و رسانه‌های بومی سایر استان‌ها به خطرات و هشدارهای دریای خزر است. در سال‌های اخیر استانداری و رسانه‌های مازندران به شکل گسترده‌ای درباره غرق‌شدگی دریای خزر تولید محتوا داشتند و همین امر سبب شد جامعه بومی آگاهی بیشتری در این زمینه کسب کند. اما در سایر استان‌ها که مازندران میزبان مسافرانی‌ از آن‌ها می‌شود، این موضوع هنوز از سوی رسانه‌ها و مسوولان به عنوان هشدار جدی گرفته نشد که انتظار داریم توجه به این موضوع به عنوان یک اولویت در دستور کار رسانه‌ها و مسوولان همه استان‌ها قرار بگیرد تا شاهد تکرار حوادث تلخ اینچنینی و عزادار شدن خانواده‌ها در سواحل شمال ایران نباشیم.