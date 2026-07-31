عبور تاریخی قیمت طلا از مرز ۴۱۰۰ دلار

در پی تضعیف شدید شاخص دلار و تشدید بی‌سابقه تنش‌های نظامی در مسیرهای ترانزیت انرژی، قیمت جهانی طلا با عبور از مرز روانی ۴۱۰۰ دلار، رکورد جدیدی را در بازارهای بین‌المللی ثبت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، در معاملات بامداد روز جمعه (۳۱ جولای ۲۰۲۶)، قیمت هر اونس طلای نقطه‌ای در بازارهای آسیایی با حفظ روند صعودی روز گذشته، در محدوده ۴۱۰۵ دلار معامله شد. این در حالی است که فلز زرد در معاملات روز پنج‌شنبه موفق شده بود تا سطح ۴۱۲۰ دلار پیشروی کند که بالاترین میزان در تاریخ این دارایی محسوب می‌شود.

۱. شوک ین به دلار؛ محرک اصلی صعود طلا

یکی از عوامل اصلی جهش اخیر، سقوط ۰.۹۰ درصدی شاخص دلار و رسیدن آن به زیر سطح ۱۰۰ واحد بود. این عقب‌نشینی با مداخله گسترده مقامات پولی ژاپن در بازار ارز همراه شد؛ جایی که جفت‌ارز دلار/ین با افتی ۵۰۰ واحدی، بزرگترین ریزش یک‌روزه خود از سال ۲۰۲۳ را تجربه کرد. تضعیف دلار، طلا را برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر کرده و تقاضای فیزیکی و سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش داده است.

۲. معمای تورم و کاهش نرخ بهره

داده‌های منتشر شده از سوی دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده نشان می‌دهد که شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) برای اولین بار از زمان پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۰، روندی منفی را ثبت کرده است. کاهش تورم سالانه به ۳.۷ درصد، شرط‌بندی معامله‌گران بر روی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر را تقویت کرده است. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که این کاهش تورم به دلیل آتش‌بس‌های موقت و کاهش قیمت انرژی بوده و با توجه به شکنندگی اوضاع، احتمال بازگشت تورم وجود دارد.

۳. پارادوکس رشد در اقتصاد آمریکا

گزارش‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ تنها ۱.۵ درصد بوده که بسیار کمتر از پیش‌بینی ۲.۱ درصدی اقتصاددانان است. اگرچه سرمایه‌گذاری در بخش هوش مصنوعی باعث رونق تقاضای داخلی شده، اما افزایش کسری تجاری و کاهش پس‌انداز مصرف‌کنندگان، زنگ خطر رکود را به صدا درآورده است؛ وضعیتی که سنتی‌ترین پناهگاه امن سرمایه، یعنی طلا را جذاب‌تر از پیش کرده است.

۴. بحران در بازار اوراق قرضه و اعتبار فدرال رزرو

همزمان با صعود طلا، بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۵.۲۴ درصد رسید که بالاترین سطح در ۱۹ سال گذشته (از سال ۲۰۰۷ تاکنون) است. کارشناسان معتقدند عدم ارائه نقشه راه روشن توسط رئیس فدرال رزرو در نشست اخیر، منجر به «بحران اعتبار» برای این نهاد شده است. بازار اکنون نسبت به توانایی بانک مرکزی آمریکا در کنترل همزمان تورم و رکود تردید دارد و همین امر تقاضا برای طلا به عنوان یک ذخیره ارزش نهایی را دوچندان کرده است.

۵. شعله‌ور شدن تنش‌ها در کانال سوئز و تنگه هرمز

عامل تعیین‌کننده دیگر در روند صعودی طلا، تشدید درگیری‌های نظامی در نقاط حساس دریایی است. حمله پهپادی به کشتی‌های حامل گاز طبیعی در نزدیکی کانال سوئز و گزارش‌هایی از تبادل آتش میان نیروهای ایالات متحده و گروه‌های طرفدار ایران در منطقه، ریسک‌های ژئوپلیتیک را به اوج رسانده است. تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و گسترش درگیری‌ها به شرق عراق و مرزهای عربستان، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق داده است.

چشم‌انداز بازار

در حالی که طلا بالای سطح ۴۱۰۰ دلار تثبیت شده، تحلیلگران «شورای جهانی طلا» بر این باورند که تقاضای بانک‌های مرکزی و روند کلی دلارزدایی (De-dollarization) حمایت ساختاری بلندمدتی برای قیمت‌ها فراهم می‌کند. با این حال، منطقه مقاومت ۴۱۵۰ تا ۴۲۰۰ دلار به عنوان یک سد تکنیکال جدی محسوب می‌شود. باید دید آیا فلز زرد می‌تواند از این طوفان ژئوپلیتیکی برای فتح قله‌های بالاتر استفاده کند یا با فروکش کردن هیجانات، وارد فاز اصلاحی خواهد شد.