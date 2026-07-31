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سعودی با ۴۰ کشور به دنبال نجات از محاصره یمن

وزارت دفاع عربستان از تشکیل یک ائتلاف دریایی با مشارکت چندین کشور با هدف تضمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۱۷
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عربستان مدعی تشکیل ائتلاف دریایی در دریای سرخ شد / ۱۴ کشور طرح سعودی را برای باب المندب و خلیج عدن پذیرفتند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که پنجشنبه میزبان نشستی با حضور بیش از ۴۰ کشور برای بحث درباره ایجاد ائتلاف دریایی جهت تضمین امنیت کشتیرانی و حفاظت از گذرگاه‌های آبی در تنگه باب المندب و دریای سرخ و خلیج عدن بود.

 این وزارتخانه مدعی شد، ۱۴ کشور حمایت خود را از تشکیل ائتلاف دریایی اعلام کردند که مهمترین آنها مصر، ترکیه، قطر، پاکستان، کویت، اردن و دولت عدن هستند و کشورهای دیگری نیز بعدا به این ائتلاف می‌پیوندند.

این ۱۴ کشور در بیانیه مشترکی اعلام کردند: هدف این ائتلاف تقویت امنیت دریایی، حفاظت از آزادی کشتیرانی، حفظ امنیت خطوط تجارت بین‌المللی و مسیرهای انتقال انرژی و حفاظت از منافع دریایی مشترک در تنگه باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن است.

طبق گزارش رای الیوم، در این بیانیه آمده است: مشارکت در فعالیت‌ها و عملیات ائتلاف یک تصمیم حاکمیتی برای هر کشوری خواهد بود. این مشارکت تنها ماهیت دفاعی دارد و هیچ‌گونه کشور یا ائتلاف یا سازمان بین‌المللی را هدف قرار نمی‌دهد.

گفتنی است، این اقدام عربستان بعد از آن صورت گرفت که انصارالله یمن در واکنش به حملات عربستان، لغو محاصره دریایی این کشور را اعلام کرد و حملاتی را علیه نفتکش‌های عربستان در دریای سرخ و زیرساخت نفتی این کشور انجام داد.

 
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برچسب ها
باب المندب عربستان دریای سرخ یمن انصارالله - یمن
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