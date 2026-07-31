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قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵

قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۱۵
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1994 بازدید
 
 

بروزرسانی: جمعه 9 مرداد

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 22,430,000
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 41,360,000
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 60,300,000
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 79,220,000
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 98,150,000
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 117,080,000
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 136,000,000
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 154,950,000
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 173,870,000
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 194,300,000
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 213,250,000
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 232,200,000
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 251,100,000
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 270,000,000
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 289,000,000

 

 
 
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