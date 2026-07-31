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قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵

 قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵ را مشاهده می کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۱۳
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5963 بازدید

 

قیمت طلا

بروزرسانی: جمعه ۹ مرداد

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

186,654,000

طلای 18 عیار / 740

184,166,000

طلای ۲۴ عیار

248,870,000

طلای دست دوم

184,165,700

آبشده کمتر از کیلو

809,550,000

مثقال طلا

808,490,000
انس طلا

4,101.17

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,889,900,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,839,900,000

نیم سکه تک فروشی

964,000,000

ربع سکه تک فروشی

543,000,000

سکه گرمی تک فروشی

277,000,000

تمام سکه (قبل 86)

1,835,000,000

نیم سکه (قبل 86)

 920,000,000

ربع سکه (قبل 86)

480,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

32,780,000

حباب سکه بهار آزادی

13,220,000

حباب نیم سکه

36,750,000

حباب ربع سکه

78,350,000

حباب سکه گرمی

47,930,000
 

 

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