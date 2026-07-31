قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵

قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵ را مشاهده می کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.