قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵ را مشاهده می کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۱۳| |
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|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۹ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
186,654,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
184,166,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
248,870,000
|
طلای دست دوم
|
184,165,700
|
آبشده کمتر از کیلو
|
809,550,000
|
مثقال طلا
|
808,490,000
|انس طلا
|
4,101.17
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,889,900,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,839,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
964,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
543,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
277,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,835,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|920,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
480,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
32,780,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
13,220,000
|
حباب نیم سکه
|
36,750,000
|
حباب ربع سکه
|
78,350,000
|
حباب سکه گرمی
|
47,930,000
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