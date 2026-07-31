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ساعات پرتنش و ملتهب در مرز اسپانیا و مراکش

در ادامه بحران مواجهه اسپانیا با موج تهدیدآمیزی از مهاجران، منابع خبری از بسته شدن گذرگاه مرزی بنی انصار، تنها معبر فعال میان اسپانیا و مراکش در منطقه ملیلیه، به دنبال تلاش مهاجران برای ورود غیرقانونی خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۱۲
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در ادامه بحران مواجهه اسپانیا با موج تهدیدآمیزی از مهاجران، منابع خبری از بسته شدن گذرگاه مرزی بنی انصار، تنها معبر فعال میان اسپانیا و مراکش در منطقه ملیلیه، به دنبال تلاش مهاجران برای ورود غیرقانونی خبر دادند.

بر اساس گزارش خبرگزاری EFE ، نیروهای امنیتی اسپانیا روز پنجشنبه مجبور شدند چندین مورد تلاش برای ورود غیرقانونی مهاجران به خاک این کشور را دفع کنند و نیروهای پلیس در این گذرگاه و سایر بخش‌های مرزی مستقر شده‌اند.

تحولات ملیلیه در حالی رخ می‌دهد که فشار مهاجران بر دو شهر خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا که با مراکش هم‌مرز هستند، به شدت افزایش یافته است.

روز پنجشنبه، هزاران جوان مراکشی در مرز میان مراکش و شهر خودمختار سئوتا تجمع کردند. متعاقباً، مقامات اسپانیایی نیروهای کمکی پلیس، گارد مدنی و ارتش را به این شهر اعزام کردند.

توافق برای تسریع در اخراج مهاجران

در این میان وزارت کشور اسپانیا از توافق میان این کشور و مراکش برای تسریع روند اخراج مهاجرانی که به‌طور غیرقانونی وارد منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در سئوتا واقع در سواحل شمال آفریقا شده‌اند، خبر داد.

وزارت کشور اسپانیا شامگاه پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دو کشور توافق کرده‌اند تا هماهنگی و تلاش‌های مشترک را برای مقابله با این جریان‌های مهاجرتی تقویت کنند و همچنین اقداماتی را بررسی و اجرایی کنند که امکان انتقال فوری تمامی افرادی که به‌طور غیرقانونی وارد سئوتا شده‌اند را به مراکش فراهم آورد.»

ورود بیش از ۲۰ هزار مهاجر به سئوتا

همزمان با تداوم بحران مهاجرت، گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۲۰ هزار مهاجر بدون مواجهه با مقاومت نیروهای امنیتی مراکش، از مرز زمینی وارد شهر خودمختار سئوتا در شمال آفریقا شده‌اند.

روزنامه ال موندو به نقل از منابع آگاه در نیروهای امنیتی اسپانیا گزارش داد که پلیس پس از ورود بخش عمده مهاجران به خاک این کشور مداخله و تلاش کرد تا جریان ورود را مهار کرده و مهاجران را به سمت انبارهایی که به عنوان مراکز نگهداری موقت استفاده می‌شوند، هدایت کند.

در همین حال، خبرگزاری EFE از کشف پیکرهای ۱۵ نفر در سواحل این منطقه که ظاهرا قصد داشته‌اند با شنا کردن خود را از مراکش به سئوتا برسانند خبر داد. بر اساس این گزارش، اجساد برای کالبدشکافی و تعیین علت دقیق مرگ به گارد مدنی اسپانیا تحویل داده شده‌اند.

شهر خودمختار سئوتا در هفته جاری با افزایش شدید ورود مهاجرانی مواجه شده که تلاش می‌کنند از طریق شنا یا پیاده از مراکش وارد این منطقه تحت حاکمیت اسپانیا شوند.

اتحادیه اروپا در لیبی مرکز نجات دریایی تأسیس می‌کند

به گزارش اسپوتنیک، اتحادیه اروپا نیز در بحبوحه موج سرازیر شدن مهاجران به سمت این قاره از طریق دریای مدیترانه، با طرح تأسیس یک مرکز هماهنگی نجات دریایی در شهر بنغازی در شرق لیبی موافقت کرد.

نیکولا اورلاندو، سفیر اتحادیه اروپا در لیبی، روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «ما مراحل نهایی تأسیس یک مرکز هماهنگی نجات دریایی در بنغازی تحت عملیات IRINI را با تأمین مالی ایتالیا و مالت تکمیل کردیم. این مرکز به همراه آموزش‌های تخصصی ارائه شده توسط عملیات IRINI و مأموریت مرزی اتحادیه اروپا در لیبی، توانمندی لیبی را برای انجام عملیات جستجو و نجات در دریا مطابق با استانداردهای بین‌المللی و حقوق بشر تقویت خواهد کرد.»

بر اساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۰۰۰ مهاجر در سواحل لیبی در حین تلاش برای عبور از مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند. روزانه صدها مهاجر از کشورهای جنوب صحرای آفریقا سعی می‌کنند با قایق از تونس و لیبی خود را به اروپا برسانند.

 
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