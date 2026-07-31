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واکنش جورجیا ملونی به وضعیت سئوتای اسپانیا

جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا در پیامی در واکنش به ورود گسترده مهاجران غیرقانونی به شهر سئوتا اسپانیا گفت که این موضوع تهدیدی جدی برای امنیت مرزهای اروپا است.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۱۱
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واکنش جورجیا ملونی به وضعیت سئوتای اسپانیا

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، ملونی در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: تصاویر دریافتی از سئوتا تکان‌دهنده هستند و بار دیگر نشان می‌دهند که مهاجرت غیرقانونی کنترل‌نشده، تهدیدی ملموس برای امنیت مرزهای اروپا محسوب می‌شود.

وی افزود: من با ماتئو پیانته‌دوسی وزیر کشور (ایتالیا) درباره این موضوع گفت وگو کرده‌ام؛ ما دست روی دست نخواهیم گذاشت و نظاره‌گر نخواهیم بود.

نخست‌وزیر ایتالیا در ادامه با بیان اینکه دولت این کشور در حال برگزاری جلسات با نهادهای مربوطه درباره این موضوع است، خاطرنشان کرد: پس از این جلسات، آماده‌ایم تا با اقدام‌های فوق‌العاده برای دفاع از مرزها و امنیت شهروندان خود از جمله تعلیق منطقه شنگن با اسپانیا، مداخله کنیم.

ملونی در پایان تصریح کرد: ما در مورد مهاجرت غیرقانونی ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد؛ دفاع از مرزها، متوقف کردن قاچاقچیان انسان و تضمین بازگشت مؤثر مهاجران همچنان خط مشی دولت ایتالیا خواهد بود.

 نخست وزیر اسپانیا پیش‌تر اعلام کرده بود که دولت وی پس از هجوم هزاران مهاجر از مغرب و تلاش برای ورود به خاک این کشور، همه منابع موجود را بسیج می‌کند.

 
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جورجیا ملونی ایتالیا اسپانیا مهاجرت غیرقانونی مهاجرت مراکش قاره آفریقا پناهندگان
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