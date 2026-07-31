واکنش جورجیا ملونی به وضعیت سئوتای اسپانیا
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، ملونی در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: تصاویر دریافتی از سئوتا تکاندهنده هستند و بار دیگر نشان میدهند که مهاجرت غیرقانونی کنترلنشده، تهدیدی ملموس برای امنیت مرزهای اروپا محسوب میشود.
وی افزود: من با ماتئو پیانتهدوسی وزیر کشور (ایتالیا) درباره این موضوع گفت وگو کردهام؛ ما دست روی دست نخواهیم گذاشت و نظارهگر نخواهیم بود.
نخستوزیر ایتالیا در ادامه با بیان اینکه دولت این کشور در حال برگزاری جلسات با نهادهای مربوطه درباره این موضوع است، خاطرنشان کرد: پس از این جلسات، آمادهایم تا با اقدامهای فوقالعاده برای دفاع از مرزها و امنیت شهروندان خود از جمله تعلیق منطقه شنگن با اسپانیا، مداخله کنیم.
ملونی در پایان تصریح کرد: ما در مورد مهاجرت غیرقانونی ذرهای کوتاه نخواهیم آمد؛ دفاع از مرزها، متوقف کردن قاچاقچیان انسان و تضمین بازگشت مؤثر مهاجران همچنان خط مشی دولت ایتالیا خواهد بود.
نخست وزیر اسپانیا پیشتر اعلام کرده بود که دولت وی پس از هجوم هزاران مهاجر از مغرب و تلاش برای ورود به خاک این کشور، همه منابع موجود را بسیج میکند.