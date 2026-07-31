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پایان تلخ جستجوی ۲ ساعته در سد آزادگان

رئیس آتش‌نشانی اهر از غرق‌شدن یک مرد ۳۳ ساله در سد آزادگان این شهرستان خبر داد و گفت: پیکر این فرد پس از بیش از 2 ساعت عملیات جست‌وجوی غواصان از آب خارج شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۴۰۷
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پایان جستجوی ۲ ساعته در سد آزادگان/ جسد مرد ۳۳ ساله پیدا شد

به گزارش تابناک، رئیس آتش‌نشانی اهر از غرق‌شدن یک مرد ۳۳ ساله در سد آزادگان این شهرستان خبر داد و گفت: پیکر این فرد پس از بیش از 2 ساعت عملیات جست‌وجوی غواصان از آب خارج شد. رحیم صادقیه در خصوص حادثه رخ داده برای یکی از شناگران در سد آزادگان این استان اظهار کرد: در پی تماس مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ آذربایجان شرقی با سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهر مبنی بر غرق‌شدن فردی در سد آزادگان، تیم امداد و نجات غواصی آتش‌نشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: عملیات جست‌وجوی فرد غرق‌شده بلافاصله آغاز شد و پس از بیش از دو ساعت تلاش مستمر، غواصان موفق شدند پیکر بی‌جان این مرد ۳۳ ساله را از آب خارج کنند.

رئیس آتش‌نشانی اهر با اشاره به انتقال پیکر متوفی گفت: جسد این فرد با همکاری عوامل پاسگاه انتظامی اوچ‌هاچا و نیروهای اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان باقرالعلوم (ع) اهر منتقل شد/رکنا

 
 
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